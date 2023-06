Comunicado do Business Wire :Brenock Technology, LLC

A Brenock Technology, LLC (Brenock), líder no fornecimento de aplicativos de software e serviços de consultoria para os setores marítimo, de cruzeiros e hoteleiro, anunciou hoje que a Virgin Voyages assinou um acordo de cinco anos com a Brenock como sua provedora de software de gestão de custos portuários.

Por meio desse acordo, a Virgin Voyages utilizará a ferramenta de planejamento e gestão de custos portuários da Brenock, o Sistema Integrado de Gestão (IMS, Integrated Management System), em sua frota composta de quatro navios. As ferramentas de planejamento e gestão da Brenock são baseadas na nuvem e prontas para dispositivos móveis, fornecendo um sistema de gestão de cruzeiros moderno e completo para a Virgin Voyages.

A Virgin Voyages começou a operar com o IMS da Brenock em janeiro de 2023. O IMS é a única solução de plataforma única que oferece um software marítimo e para cruzeiros abrangente, e gerencia taxas e gastos em todas as categorias operacionais, incluindo mudanças de itinerários e de contratos, bagagem e transferências, rebocadores e resíduos, faturamento e previsão do início ao fim.

"Estamos empolgados de ter a Brenock ao nosso lado, para ajudar a manter os itinerários e operações das nossas viagens marítimas os mais eficientes, produtivos e organizados possível", afirmou Juan Trescastro, vice-presidente de destinos globais da Virgin Voyages. "As ferramentas da Brenock nos dão visibilidade dos dados e informações analíticas em todo o ciclo de vida das nossas viagens marítimas como jamais vimos antes. A capacidade de controlar e gerenciar quase todos os aspectos de uma viagem marítima em uma única plataforma nos permite continuar expandindo a nossa frota e fornecendo experiências da melhor qualidade para nossos passageiros".

A Virgin Voyages começará a utilizar a ferramenta de planejamento da Brenock no terceiro trimestre de 2023. A empresa será o primeiro cruzeiro a implementar a solução de IMS da Brenock.

O IMS da Brenock aumentará a eficiência do planejamento de logística e da gestão de custos em toda a frota da Virgin Voyages, simplificando a mão-de-obra, os recursos e faturas para cada viagem. A ferramenta, em uma única plataforma, oferece gestão de combustível e reserva de atracadouro e rastreamento de chamadas de porto marítimo. Todos os recursos são automatizados, permitindo geração de relatório em tempo real em cada etapa da viagem.

"Trabalhar com a Virgin Voyages e apoiar o planejamento e a gestão em suas viagens marítimas têm sido um prazer", afirmou Manus Walsh, presidente e fundador da Brenock Technology. "Estamos empolgados que a Virgin Voyages colocará em operação nosso conjunto completo de soluções de planejamento de cruzeiros. Sabemos da importância de ter acesso em tempo real aos dados operacionais em cada etapa do ciclo de vida do cruzeiro. Nossas soluções automatizadas baseadas na nuvem permitem visibilidade incomparável que ajudam a Virgin Voyages a fornecer experiências ininterruptas e de qualidade para sua equipe, tripulações e clientes confiáveis".

A Brenock é fornecedora de soluções confiáveis para a indústria de cruzeiros, com parceiros como a Royal Caribbean, Celebrity, Holland America, Princess, Seabourn e P&O Australia. O acordo de cinco anos da Brenock com a Virgin é outro marco em sua missão de fornecer soluções robustas de gestão de ciclo de vida com as quais os clientes navegam mais tranquilamente.

Sobre a Brenock Technology

A Brenock é uma empresa de desenvolvimento de software fundada em Miami em 1995. Parceira tecnológica confiável contendo um histórico comprovado de inovação, integridade e flexibilidade, a empresa desenvolve aplicativos baseados na nuvem que permitem que líderes nos setores marítimo, hoteleiro, de transporte, médico e financeiro melhorem a produtividade e assegurem maior retorno para seus investimentos de TI. A Brenock pode ser contatada através de ligação gratuita para (800) 496-7066 ou online em http://www.brenock.com/.

Sobre a Virgin Voyages

"Set Sail the Virgin Way" (Navegue da maneira Virgin) com a Virgin Voyages, a irresistível marca de viagens fundada pelo Sir Richard Branson. Proporcionando férias épicas em alto mar, a Virgin Voyages foi lançada no final de 2021. Os quatro navios da marca, inspirados nos mais de 50 anos de história da Virgin, incluem Scarlet Lady, Valiant Lady, Resilient Lady e Brilliant Lady. Criada para viajantes exigentes, a Virgin Voyages oferece viagens relaxantes e exclusivas para adultos (acima de 18 anos). Trabalhando com um coletivo criativo composto dos designers, artistas e arquitetos mais cobiçados do mundo, a Virgin Voyages oferece um hotel boutique encantador em alto mar, com espaços novos e sofisticados que proporcionam o equilíbrio perfeito entre chique e glamour náutico. Atualmente, os cruzeiros departem das ensolaradas cidades de Miami e Barcelona, e em breve Atenas, San Juan e Melbourne, oferecendo itinerário para mais de 100 destinos inspiradores em quatro continentes. Os viajantes da Virgin têm muitas opções, incluindo 20 restaurantes que oferecem experiências culinárias reconhecidas com estrelas Michelin, tudo contando com uma série de entretenimentos como visto em festivais, cabines estilosas e confortáveis, Rockstar Quarters, excursões terrestres autênticas e inspiradas no local, e uma dose de inspiração oceânica e bem-estar que se mesclam naturalmente durante toda a experiência. Com a promessa de criar uma "Epic Sea Change for All" (Mudança marítima épica para todos), a Virgin Voyages também tem como foco a sustentabilidade.

Contato

AnnMarie Carson, Communiqué PR Tel.: (206) 282-4923 ext. 119 E-mail: [email protected]

