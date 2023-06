Boomi?, líder em conectividade inteligente e automação, anunciou hoje que a plataforma Boomi, uma plataforma de integração como serviço líder na categoria (iPaaS), agora está disponível como uma solução de automação inteligente no AWS Marketplace, um catálogo digital com milhares de listagens de fornecedores de software independentes que facilitam a localização, teste, compra e implantação de software executado no Amazon Web Services (AWS).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230627345022/pt/

Boomi Now Available in AWS Marketplace for Intelligent Automation Customers (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os clientes do AWS podem acelerar suas iniciativas de automação ao conectar e integrar fontes de dados, aplicativos e sistemas em toda a empresa, como planejamento de recursos empresariais (ERP), gestão de relacionamento com o cliente (CRM) e plataformas de comércio eletrônico, entre outros, ambos no local e em nuvem com a plataforma de baixo código da Boomi.

A pesquisa da Deloitte descobriu que, embora as organizações estejam amadurecendo gradualmente em suas iniciativas de automação inteligente, a maioria (57%) ainda está muito aquém dos resultados ideais, com os entrevistados classificando sua transformação de automação como 5 em 10 ou menos. As pessoas pesquisadas indicaram que as barreiras mais significativas em suas jornadas d'false'>

Comunicado do Business Wire :Boomi