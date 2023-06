Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global amplia sua participação na Europa por meio de Contratos de Colaboração com a empresa de advocacia PDGB em Paris - a quarta empresa colaborativa na França a se juntar à Andersen Global no ano passado. A inserção da PDGB amplia a plataforma multidisciplinar da Andersen Global no país para incluir recursos jurídicos, de mobilidade e avaliação empresarial em nível global.

A PDGB fornece aos clientes soluções em áreas que abrangem tributação internacional, tributação direta e indireta, fusões e aquisições, participações acionárias, reestruturação, lei da concorrência, propriedade intelectual e proteção de dados, legislação do seguro, processo legal, mediação e arbitragem, Responsabilidade Social Corporativa (RSC), direito das sucessões e imóveis. Liderada por seus sócios-gerentes corresponsáveis, Philippe Julien e Xavier Hugon, a equipe de mais de 60 profissionais da empresa trabalha com clientes locais e internacionais há quase 40 anos.

"Temos a responsabilidade junto a nossos clientes de fornecer-lhes as melhores e mais perfeitas soluções, e nossa colaboração com a Andersen Global possibilita-nos recursos adicionais em nível global", disse Benoît Dambre, parceiro de práticas em tributação internacional da PDGB. "Nossa empresa espera trabalhar ativamente com empresas-membros e empresas colaborativas para oferecer soluções em nível global e melhor servir nossos clientes."

"Estamos avançando no mercado de negócios na França e a PDGB proporciona uma outra dimensão com serviços jurídicos adicionais", disse Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e CEO da Andersen. "Sua inserção ajuda-nos a manter uma vantagem competitiva na região e é um marco que representa nosso compromisso com serviços integrados em nível global."

Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membros juridicamente independentes e separadas constituída de profissionais das áreas tributária e jurídica ao redor do mundo. Fundada em 2013 pela Andersen Tax LLC, empresa-membro nos EUA, a Andersen Global dispõe atualmente de mais de 14.000 profissionais em todo o mundo e está presente em mais de 400 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaborativas.

