Comunicado do Business Wire :Alcatel-Lucent Enterprise

A Alcatel-Lucent Enterprise, fornecedora líder de soluções em comunicação, nuvem e rede sob medida para as indústrias dos clientes, anunciou o lançamento do

Alcatel-Lucent OmniVista® Cirrus Release 10, seu sistema de gerenciamento de rede de software como serviço (SaaS) baseado na nuvem de última geração.

A plataforma de nuvem escalável e segura oferece interface de usuário intuitiva e fluxos de trabalho simplificados para configurar e monitorar os pontos de acesso WLAN do Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar, proporcionando às empresas maior controle, flexibilidade e simplicidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com um modelo baseado em assinatura, o OmniVista Cirrus 10 permite que as empresas respondam às suas crescentes necessidades na era digital, incluindo:

-- Transformação digital, que gera maiores expectativas sobre escalabilidade e eficiência da rede

-- Mobilidade e proliferação da IoT, que promovem a demanda constante por alto desempenho de rede e considerações de segurança

-- Maior agilidade para se adaptar às mudanças nas prioridades de negócios e atualizações tecnológicas

Para ajudar as equipes de TI a superar esses desafios, o OmniVista Cirrus 10 se apoia em uma arquitetura de microsserviços nativa da nuvem capaz de oferecer melhorias contínuas sem períodos de inatividade. Com um provisionamento simplificado, ele oferece atualizações automáticas de software que incluem patches de segurança cruciais para maior proteção e conformidade.

Para ajudar as equipes de TI a superar esses desafios, o OmniVista Cirrus 10 se apoia em uma arquitetura de microsserviços nativa da nuvem capaz de oferecer melhorias contínuas sem períodos de inatividade. Com um provisionamento simplificado, ele oferece atualizações automáticas de software que incluem patches de segurança cruciais para maior proteção e conformidade.

O OmniVista Cirrus 10 ajuda a dinamizar as operações de TI simplificando o gerenciamento e as operações de solução de problemas, especialmente em implementações distribuídas com uma equipe de TI limitada.

A plataforma na nuvem inclui o Unified Policy Access Manager (UPAM), um serviço de controle de acesso à rede (NAC) que fornece autenticação corporativa segura, gerenciamento de funções e aplicação de políticas para funcionários, convidados, usuários com dispositivos próprios (BYOD) e dispositivos IoT.

A plataforma totalmente baseada em API aberta pode se integrar perfeitamente com sistemas de terceiros e é altamente personalizável para atender às necessidades das equipes de TI, permitindo-lhes implementar novos serviços ou atualizar os existentes sem interrupções de rede.

Stephan Robineau, vice-presidente executivo da divisão de Negócios de Rede da ALE, comentou: "Nosso objetivo é que o OmniVista Cirrus 10 seja a plataforma definitiva para o gerenciamento de LAN, WLAN, SD-WAN, IoT e segurança por meio de um painel unificado. Ele capacitará as empresas a adotar a transformação digital, melhorar as experiências do usuário e simplificar as operações de TI, garantindo escalabilidade e segurança, traduzindo-se em um custo total de propriedade menor".

Com uma abundância de novos recursos, o OmniVista Cirrus 10 continua evoluindo e acrescentando funcionalidades de ponta. No futuro, ele será integrado ao OmniVista Network Advisor, levando a tomada de decisão baseada em Inteligência Artificial para as operações de TI.

A solução de software como serviço pode ser adaptada para atender às necessidades de negócios com base no consumo e, portanto, está disponível com uma série de opções de pagamento flexíveis.

#FIM#

Sobre a Alcatel-Lucent Enterprise:

A Alcatel-Lucent Enterprise oferece as experiências tecnológicas personalizadas que as empresas precisam para que tudo esteja conectado.

A ALE fornece soluções de rede, comunicação e nuvem da era digital com serviços personalizados para garantir o sucesso dos clientes, com modelos de negócios flexíveis na nuvem, no local e híbridos. Todas as soluções possuem segurança integrada e impacto ambiental limitado.

Mais de 100 anos de inovação fizeram da Alcatel-Lucent Enterprise uma consultora confiável para mais de 1 milhão de clientes do mundo inteiro.

Com sede na França e 3,4 mil parcerias de negócios internacionais, a Alcatel-Lucent Enterprise possui um alcance global eficaz com foco local.

www.al-enterprise.com | LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230627694247/pt/

Contato

Assessoria de Comunicação: Carine Bowen Imprensa internacional [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.