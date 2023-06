Comunicado do Business Wire :Aktana

Aktana, a empresa líder em participação inteligente do cliente para o setor global de ciências da vida, dá as boas-vindas a John Vitalie como Diretor Presidente.

Aktana welcomes John Vitalie as Chief Executive Officer (Photo: Business Wire)

Antes de ingressar na Aktana, John liderou equipes globais em diversos domínios tecnológicos, incluindo IA/AM, SaaS, CRM e CX (experiência do cliente). Em particular, John liderou a expansão dos negócios relacionados à Saúde e Ciência da Vida para a força de trabalho e aos sistemas Siebel, e liderou os negócios de CX na Oracle.

John atuou como CEO em três empresas de software diferentes, e, mais recentemente, a Aizon. Sob sua liderança, a Aizon foi a pioneira de um novo segmento de mercado ao introduzir uma avançada plataforma de gestão de dados e IA GxP especialmente criada para otimizar a manufatura de biofármacos. Em 2022, ele foi reconhecido como um dos 25 melhores CEOs de Biotecnologia pelo Healthcare Technology Report.

"John é a escolha perfeita para turbinar o futuro da Aktana", disse David Schiff, membro do conselho da Aktana e CEO da Innovatus Capital Partners, LLC. "Ele traz consigo grande experiência no setor e um histórico de liderança eficaz de empresas tecnológicas altamente inovadoras, impulsionando um desempenho financeiro forte e consistente e a criação de valor para acionistas."

"Estou empolgado em participar da talentosa equipe da Aktana", disse John Vitalie. "A Aktana desenvolveu uma plataforma de tecnologia de IA e aplicativos que estão transformando a participação dos clientes comerciais, tornando toda interação mais rápida, personalizada e eficiente em todos os mercados de dispositivos médicos e da ciência da vida. Estamos em um extraordinário período na indústria, no qual o crescimento para um próximo nível está sendo impelido pela IA, e a próxima evolução da participação do cliente tem tudo a ver com a aplicação de IA e AM a fim de melhorar continuamente a execução em tempo real e a entrega de valor comercial significativo e mensurável."

Sobre a Aktana

A Aktana é a criadora de categorias e líder de engajamento inteligente no setor global de ciências da vida. Ao garantir que toda experiência do cliente seja adaptada às preferências e necessidades individuais, a Aktana ajuda as empresas de ciências da vida a fortalecerem sua relação com profissionais de saúde de modo a inspirar melhores cuidados aos pacientes. Hoje, as equipes médicas e comerciais de mais de 300 marcas utilizam o Mecanismo de Inteligência Contextual por IA para coordenar e otimizar o engajamento omnichannel personalizado em escala. Mais da metade das 20 melhores empresas farmacêuticas são clientes da Aktana. Com sede em São Francisco, a Aktana possui escritórios em todas as principais regiões de biofármacos no mundo. Para mais informações, acesse www.aktana.com.

Contato

Lisa Barbadora [email protected] (610) 420-3413

