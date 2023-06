Brasileiro assassinado nos EUA se mudou por medo da violência no Brasil

Vítima teria elogiado o cachorro de um homem, que não gostou do comentário e atirou no brasileiro

O brasileiro Matheus Martinez Gaidos, de 27 anos, assassinado nos Estados Unidos, mudou-se para o país por medo da violência no Brasil, segundo os pais dele. Matheus foi morto a tiros após elogiar o cachorro de um homem, que não teria gostado da interação e iniciado uma discussão com a vítima.

Em entrevista ao jornal KTVU, os pais da vítima, que moram no Brasil, contaram que o rapaz atuava como entregador de flores e estava trabalhando em frente a um prédio, localizado na cidade Oakland, na Califórnia, quando foi morto.

A partir das imagens de câmera de segurança obtidas pelo jornal KTVU, é possível ver o momento em que um casal passa pelo local com dois cachorros. O tutor dos animais olha para trás, na direção de Matheus, e os dois começam discutir.

O homem dá um tapa no rosto do entregador, que joga as flores em direção ao agressor. Então, o tutor dos cachorros retira a arma e atira em Matheus, fugindo em seguida. A mulher que acompanhava o agressor corre atrás do homem e também foge do local.

O rapaz de 27 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a mãe do brasileiro, Isabel Martinez, ele estava no celular jogando com um amigo enquanto trabalhava. O amigo chegou a ouvir Matheus comentar “nice dog”, “bom cachorro” em português, antes da discussão.

“Matheus disse para ele no telefone: 'Eu levei um tiro'. Ele estava apenas fazendo a última entrega antes de ir para casa. Ele não estava fazendo nada de errado”, disse a mãe em entrevista ao jornal estadunidense.



Os pais de Matheus viajaram para Califórnia assim que souberam da morte do filho. O jovem planejava retornar ao Brasil em dois meses.

