Atlético-MG empata com Libertad e vai às oitavas da Libertadores como 2º do Grupo G

O Atlético-MG avançou nesta terça-feira (27) para as oitavas de final da Libertadores-2023 como segundo colocado do Grupo G ao empatar em 1 a 1 com o Libertad, em Assunção, em jogo da sexta e última rodada da chave, que viu o Athletico-PR terminar em primeiro.

O Libertad abriu o placar no segundo tempo (60') por meio do atacante Antonio Bareiro. O Galo, campeão da Libertadores em 2013, empatou com Igor Gomes pouco depois (67').

Após esta última rodada, o Athletico-PR, finalista da edição de 2022 da Libertadores, ficou em primeiro lugar ao somar 13 pontos. Já o time mineiro chegou a 10 e garantiu a segunda vaga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Libertad somou 7 pontos e vai disputar um playoff contra um segundo colocado da fase de grupos da Sul-Americana para tentar uma vaga nas oitavas de final desse torneio. O Alianza Lima, com 4 pontos, já havia sido eliminado prematuramente da Libertadores.

'El Gumarelo' precisava vencer por 2 a 0 para garantir a classificação para as oitavas de final. Caso contrário, cairia para os playoffs da Copa Sul-Americana.

Os paraguaios comandados pelo argentino Daniel Garnero entraram com força total no primeiro tempo para buscar o gol.

E só não balançaram a rede na primeira etapa exclusivamente por mérito do goleiro Everson, que fez uma bela defesa aos 23 minutos, contendo um chute perigosíssimo do zagueiro argentino Alexander Barboza.

Porém, a equipe de Luiz Felipe Scolari se manteve firme. A primeira chegada perigosa dos donos da casa ocorreu logo aos 16 minutos, em jogada pela esquerda do meia Héctor Villalba, que tocou para o meia Diego Gómez mandar para fora, rente à trave.

Aos 26, o meia Lucas Sanabria quase conseguiu abrir o placar com um chute da esquerda. A bola passou raspando a trave direita. O Galo respondeu em um contra-ataque em que Hulk avançou de forma perigosa, mas mandou a bola para fora, perto da trave esquerda do gol defendido pelo uruguaio Martín Silva.

O time mineiro, bem posicionado, reiterou sua tática de paciência e tranquilidade no segundo tempo, favorecida pelo resultado que o colocava - antes do início da partida - como o segundo representante do Grupo G nas oitavas de final, atrás do Athletico-PR.

Aos 54 minutos, o Galo se salvou em um chute à queima-roupa de Villalba, que aproveitou um cruzamento preciso do lateral Piris da direita. A bola subiu e foi para fora.

No contra-ataque mineiro, Hulk, em uma jogada individual, finalizou de longa distância, mas também mandou pela linha de fundo.

Os 'liberteños', determinados a vencer, pressionaram tanto que Antonio Bareiro, que havia começado a partida no banco de reservas, conseguiu abrir o placar, aos 61 minutos, de cabeça, após um cruzamento da esquerda de Gimenez que havia recebido a bola do veteraníssimo atacante Roque Santa Cruz, de 41 anos.

Quando o caminho parecia aberto para o segundo gol que permitiria a classificação, a fatalidade ocorreu para os paraguaios.

Aos 68 minutos veio o gol de Igor Gomes, que havia entrado no lugar de Pavón dois minutos antes.

O meia aproveitou um cruzamento curto de Guilherme da esquerda na área adversária.

O lateral direito Iván Piris deveria afastar mas foi surpreendido e a bola acabou sendo dominada pelo jogador do Galo.

O gol do Atlético-MG abalou o Libertad, que perdeu a iniciativa ao ver a vaga mais distante.

Com experiência, os jogadores comandados por Felipão souberam administrar o resultado e garantir assim a classificação.

hro/cl/aam