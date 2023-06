Atlético-MG empata com Libertad (1-1) e vai às oitavas da Libertadores como 2º do Grupo G

O Atlético-MG avançou nesta terça-feira para as oitavas de final da Libertadores-2023 como segundo colocado do Grupo G ao empatar em 1 a 1 com o Libertad, em Assunção, em jogo da sexta e última rodada da chave, que foi vencida pelo Athletico-PR.

O Libertad abriu o placar no segundo tempo (60') por meio do atacante Antonio Bareiro. O Galo, campeão da Libertadores em 2013, empatou com Igor Gomes pouco depois (67').

Após esta última rodada, o Athletico-PR, finalista da edição de 2022 da Libertadores, ficou em primeiro lugar ao somar 13 pontos. O Galo chegou a 10 e garantiu a segunda vaga.

O Libertad somou 7 pontos e vai disputar um playoff contra um segundo colocado da fase de grupos da Sul-Americana para tentar uma vaga nas oitavas de final desse torneio. O Alianza Lima, com 4 pontos, já havia sido eliminado prematuramente da Libertadores.

