A Inteligência Artificial pode acabar com a humanidade?

Os alarmes surgiram por todas as partes: a Inteligência Artificial (IA) representa um risco existencial para a humanidade e deve ser controlada antes que seja tarde demais.

Mas, quais são os cenários apocalípticos e como se supõe que as máquinas acabarão com a humanidade?

A maioria dos cenários parte do mesmo ponto: um dia as máquinas ultrapassarão as capacidades humanas, ficarão fora de controle e se recusarão a ser desligadas.

"Uma vez que tenhamos máquinas que tenham como objetivo a autopreservação, teremos um bom problema", disse o especialista acadêmico em IA, Yoshua Bengio, durante uma conferência neste mês.

Mas como essas máquinas ainda não existem, imaginar como elas poderiam condenar a humanidade costuma ser tarefa da filosofia e