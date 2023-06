Sede principal do Wagner na Rússia afirma que opera com normalidade

A principal sede do grupo mercenário russo Wagner em São Petersburgo anunciou, nesta segunda-feira (26), que está operando "normalmente" após a fracassada rebelião incitada por seu líder, Yevgeny Prigozhin, no fim de semana.

"Apesar dos acontecimentos, o centro continua funcionando normalmente, de acordo com a legislação da Federação Russa", afirmou o principal escritório do grupo em um comunicado, em um momento de incerteza quanto ao futuro da organização.

Fontes internas do grupo paramilitar informaram que o grupo continua recrutando em várias regiões.

Os cartazes com a imagem do grupo Wagner voltaram a ser colocados diante do edifício da organização em Novosibirsk, cidade da Sibéria, de acordo com a agência TASS.

As condições do acordo entre Prigozhin e Moscou, anunciado no sábado à noite, para acabar com a rebelião armada do grupo Wagner continuam uma incógnita.

O Kremlin afirmou que nenhum combatente da organização paramilitar que seguiu Prigozhin em sua rebelião seria acusado criminalmente, mas ninguém sabe qual é realmente o futuro do grupo.

A presidência russa também informou que o líder do grupo permaneceria no exílio em Belarus, mas ele não aparece em público desde o fim da rebelião.

