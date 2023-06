Reino Unido está monitorando com aliados situação da Rússia com o Grupo Wagner, diz Sunak

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, afirmou que o país está monitorando de perto a situação da Rússia, após a rebelião do Grupo Wagner nesse fim de semana. Sunak disse, em entrevista ao jornal britânico The Guardian, que o governo está em contato com aliados para garantir uma abordagem coordenada, citando conversas com líderes dos Estados Unidos e da Alemanha nesse fim de semana.

O chefe de Estado falou também que é cedo demais para saber quais serão as consequências do evento, mas que estão "preparados, assim como sempre estarão". "É uma situação que temos acompanhando e monitorado há algum tempo, porque temos consciência do impacto potencialmente desestabilizador da guerra ilegal da Rússia na Ucrânia e das tensões entre o Grupo Wagner e o regime do presidente russo Vladimir Putin", declarou Sunak.