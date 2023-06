Real Madrid renova com Modric até 2024

O experiente meia croata Luka Modric continuará no Real Madrid por mais uma temporada, após renovar seu contrato até junho de 2024, anunciou o clube nesta segunda-feira (26).

Modric, de 37 anos, segue sendo um dos pilares do time merengue e decidiu permanecer na capital espanhola, apesar do interesse do futebol saudita.

O croata segue assim os passos de Toni Kroos, Dani Ceballos e Nacho Fernández, que também acabaram de renovar com o Real Madrid.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nas 11 temporadas defendendo a nossa camisa, disputou 488 jogos e conquistou 23 títulos", explicou o clube em um comunicado sobre o jogador.

Bola de Ouro em 2018, Modric, que em novembro vai completar 38 anos, terá uma forte concorrência no meio-campo do Real Madrid na próxima temporada.

No início de junho, o time contratou o jovem inglês Jude Bellingham, junto ao Borussia Dortmund, por 100 milhões de Euros (R$ 520 milhões na cotação atual). Além dele, o elenco também conta para o setor com Kroos, Ceballos, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde.

Modric, que recentemente foi vice-campeão da Liga das Nações da Uefa pela Croácia, ainda deve revelar se vai se aposentar de sua seleção ou se continuará até a Eurocopa de 2024.

rbs/mw/al/du/mcd/cb