RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Rússia tenta passar imagem de normalidade após rebelião do grupo Wagner

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Rússia tenta passar imagem de normalidade após rebelião do grupo Wagner

A Rússia suspendeu, nesta segunda-feira (26), as medidas de segurança instauradas em Moscou durante a rebelião do grupo paramilitar Wagner, em uma tentativa de retomar a normalidade após uma crise sem precedentes que enfraqueceu a imagem do presidente Vladimir Putin.

MOSCOU:

Cinco perguntas após a rebelião fracassada de paramilitares na Rússia

A rebelião fracassada do grupo paramilitar Wagner na Rússia provocou a pior crise já enfrentada pelo presidente Vladimir Putin desde sua chegada ao poder. Alguns pontos seguem sem resposta.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CIDADE DA GUATEMALA:

Social-democratas Torres e Arévalo se aproximam do 2º turno na Guatemala

Os candidatos social-democratas Sandra Torres e Bernardo Arévalo disputarão o segundo turno na Guatemala, de acordo com uma tendência "praticamente definitiva" das eleições presidenciais de domingo, anunciou o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE).

CIDADE DA GUATEMALA:

Torres e Arévalo, dois velhos conhecidos da política guatemalteca

Dois velhos conhecidos da política guatemalteca, a ex-primeira-dama Sandra Torres e Bernardo Arévalo, filho de um presidente que marcou a história do país, disputarão a Presidência da Guatemala, após vencerem o primeiro turno da eleição realizado no domingo (25).

-- EUROPA

ATENAS:

Mitsotakis inicia segundo mandato na Grécia com promessa de reformas

O líder conservador grego Kyriakos Mitsotakis iniciou nesta segunda-feira (26) o segundo mandato como primeiro-ministro, com a promessa de acelerar várias reformas, um dia após a vitória por maioria absoluta nas eleições legislativas que permitirá a seu partido governar sozinho.

(Grécia eleições política economia, 580 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Empresa francesa Casino pretende vender o Grupo Pão de Açúcar (GPA)

A empresa francesa Casino anunciou nesta segunda-feira (26) que pretende vender suas filiais sul-americanas, o brasileiro Grupo Pão de Açúcar (GPA) e o colombiano Éxito, em um esforço para reduzir sua dívida e garantir a sustentabilidade econômica.

(Brasil França Colômbia bolsa empresas alimentos, 450 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PILTON:

Elton John encerra o Festival de Glastonbury com show emotivo

Elton John fez o show de encerramento do tradicional Festival de Glastonbury no domingo (25), naquela que pode ter sido a última apresentação de sua carreira no Reino Unido.

(GB Glastonbury festival música, 420 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Apresentação da última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América

