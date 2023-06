Para Josep Borrell, motim mostra que guerra está causando instabilidade interna na Rússia

O Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, afirmou nesta segunda-feira, 26, que o motim abortado na Rússia no fim de semana mostrou que a guerra de Moscou na Ucrânia está causando instabilidade doméstica e minando o poderio militar, mas que, em reunião, os ministros das relações exteriores do bloco enfatizaram que seu foco continua sendo o apoio a Kiev. Em entrevista a jornalistas após o encontro, o diplomata disse ainda que a situação afeta o sistema político russo, e que é hora de apoiar a Ucrânia "mais do que nunca".

Segundo Borrell, o Grupo Wagner é um "monstro" criado pelo presidente da Rússia, Vladmir Putin, e que agora está agindo contra "seu criador".

A disputa entre o líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, e o comando militar da Rússia em meio à guerra na Ucrânia virou um motim, no qual combatentes do grupo mercenário deixaram o front na Ucrânia para tomar uma cidade do sul russo e marchar aparentemente sem oposição até a capital, antes de recuar menos de 24 horas depois, no sábado.