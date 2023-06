Pacheco se encontra com Fernández e diz que problema da Argentina é de toda a América do Sul

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta segunda-feira, 26, que o problema da Argentina é também um problema de toda a América do Sul. De acordo com Pacheco, o que acontece no país vizinho tem influência sobre o Brasil.

O senador falou depois de reunião com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, que faz uma visita de Estado ao Brasil.

De acordo com Pacheco, Fernández pediu apoio do Legislativo para os acordos entre os governos brasileiro e argentino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também estavam no compromisso os senadores Ivete da Silveira (MDB-SC), Weverton Rocha (PDT-MA), Fabiano Contarato (PT-ES) e Jaques Wagner (PT-BA).