Guatemala: eleitores enviam 2 candidatos presidenciais em lados políticos opostos para 2º turno

Os eleitores da Guatemala enviaram dois candidatos presidenciais de lados opostos do espectro político para um segundo turno em 20 de agosto, dando esperança a muitos cidadãos desencantados de que uma mudança pode ser possível, de acordo com resultados preliminares nesta segunda-feira, 26.

Com 98% dos votos apurados na eleição de domingo, o Tribunal Superior Eleitoral disse que a ex-primeira-dama Sandra Torres, do partido conservador UNE, obteve 15,7% dos votos e Bernardo Arévalo, do esquerdista Movimento Semente, 11,8%.

Presidente do Tribunal Supremo Eleitoral, Irma Elizabeth Palencia Orellana disse que os resultados eram "praticamente imutáveis", em coletiva de imprensa.

Os dois líderes não chegaram nem perto dos 50% necessários para vencer no primeiro turno. Um grupo de outros candidatos oscilou entre 6% e 7% dos votos. Houve 60% de comparecimento, e quase 1 milhão de votos inválidos de um eleitorado frustrado lideraram todos os candidatos, com quase todas as cédulas computadas.

A votação ocorreu em meio à preocupante tendência da Guatemala para o autoritarismo. Os eleitores preocupados com segurança, educação e empregos esperavam que, mesmo que o próximo presidente não representasse as mudanças que esperavam, pelo menos reconheceriam a importância das instituições do país e interromperiam a erosão cometida sob o presidente Alejandro Giammattei, que não conseguiu buscar a reeleição. Fonte: