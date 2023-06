Fox News substitui Tucker Carlson por outro apresentador também radical

A emissora de televisão americana Fox News anunciou, nesta segunda-feira (26), que a faixa horária que tinha o apresentador famoso Tucker Carlson, demitido abruptamente em abril, será ocupada por Jesse Watters, outro jornalista da casa fortemente inclinado à direita, a partir de 17 de julho.

Esta mudança no horário nobre do canal acontece em um contexto de tensão para a emissora conservadora, carro-chefe do império midiático do magnata australiano-americano Rupert Murdoch.

A emissora dispensou seu astro conservador e provocador Tucker Carlson após chegar a um acordo para pagar US$ 787,5 milhões (R$ 3,75 bilhões, na cotação atual) à empresa de urnas eletrônicas Dominion Voting Systems para evitar um julgamento por difamação por repetir na rede as acusações infundadas de Donald Trump de que Joe Biden havia "fraudado" as eleições presidenciais de 2020.

Em um comunicado, o canal anunciou que a apresentadora Laura Ingraham conduzirá o programa das 19h, que será seguido, a partir de 17 de julho, pelo "Jesse Watters Primetime" às 20h. O radical Sean Hannity conservará seu programa às 21h e, uma hora depois, a transmissão ficará a cargo de Greg Gutfeld.

O "Fox News Channel é, há mais de 21 anos, o lugar de informação e análise nos Estados Unidos", disse a chefe da Fox News Media, Suzanne Scott, em comunicado.

"As perspectivas únicas que serão oferecidas por Laura Ingraham, Jesse Watters, Sean Hannity e Greg Gutfeld vão garantir a nossos telespectadores uma cobertura sem igual, com nossa melhor equipe, para os próximos anos", prometeu.

Watters, de 44 anos, que entrou na Fox News há 20 anos como assistente de produção, tem a reputação de ser um jornalista agressivo que cria "armadilhas e emboscadas" para seus entrevistados e de zombar e criticar os imigrantes e sem-teto.

Tucker Carlson, cujo programa atraía uma média de 3,3 milhões de telespectadores por dia em 2022, foi demitido de forma fulminante pela emissora conservadora no fim de abril. Desde junho, ele transmite o seu programa através da rede social Twitter.

