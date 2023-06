Fernández, após almoço com Lula: encontro é 'mais um passo' na integração Brasil-Argentina

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, afirmou nesta segunda-feira, 26, que seu encontro com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda representa "mais um passo" na integração com o Brasil.

Fernández faz nesta segunda uma visita de Estado ao País e almoçou no Palácio do Itamaraty com Lula e ministros como Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Alexandre e Padilha (Relações Institucionais).

O vice-presidente Geraldo Alckmin também participou, assim como os líderes do governo no Congresso, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Em uma rápida declaração à imprensa ao deixar o Itamaraty, Fernández afirmou que ele e Lula falaram dos temas que preocupam as duas partes.

"Vou embora com a felicidade de ver meu amigo de sempre", disse o argentino, que veio ao Brasil reforçar seu pedido de socorro para vencer uma crise econômica. Lula não fez declarações após o almoço.

Agora, Fernández segue para reuniões com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber.