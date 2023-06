Craig Brown, ex-técnico da seleção escocesa, morre aos 82 anos

O ex-técnico de futebol escocês Craig Brown, o último treinador a levar seu país a uma Copa do Mundo (França-1998), morreu nesta segunda-feira (26), aos 82 anos, anunciou o Aberdeen, clube onde encerrou a carreira.

"Todos no Aberdeen FC estão com o coração partido pela perda de nosso amado ex-treinador, dirigente e embaixador do clube, Craig Brown", disse o clube em um comunicado.

Depois de se aposentar como jogador aos 27 anos devido a uma lesão no joelho, Brown treinou primeiro a seleção escocesa sub-21 e depois, a partir de 1993, a seleção principal.

Sob seu comando, a Escócia se classificou para a Euro-1996 e para o Mundial da França-1998, sua última participação em uma Copa. Nesse torneio, os escoceses estrearam contra o Brasil, perdendo por 2 a 1, e foram eliminados ainda na fase de grupos.

Depois de ficar de fora da Euro 2000 e da Copa do Mundo de 2002, Brown deixou o cargo no final de 2001, após comandar a seleção escocesa em 70 jogos, um recorde para um técnico escocês.

Em seguida, comandou o Preston North End na Inglaterra e o Motherwell e o Aberdeen na Escócia, até que em 2013 assumiu o cargo de diretor não executivo do clube do norte da Escócia.

