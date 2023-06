Consórcio americano compra 24% da Alpine

Um consórcio entre grupos de investidores americanos pagou 200 milhões de euros (R$ 1 bilhão na cotação atual) por 24% da Alpine Racing, informou nesta segunda-feira (26) a Renault, controladora da equipe francesa de Fórmula 1.

A entrada dos investidores, entre os quais estão os atores Ryan Reynolds, Rob McElhenney e Michael B. Jordan, eleva o valor de mercado da Alpine até US$ 900 milhões (R$ 4,3 bilhões), além de representar uma injeção econômica que vai "acelerar o crescimento e as ambições esportivas" da equipe.

Os parceiros do consórcio já estão fortemente envolvidos no esporte: o grupo RedBird Capital é proprietário de clubes de futebol como o Milan e o Toulouse, e tem participações no New York Yankees (beisebol) e no Dallas Cowboys (futebol americano).

O Fenway Sports Group é proprietário do Boston Red Sox (beisebol), do Pittsburg Penguins (hóquei sobre gelo) e do Liverpool, da Premier League.

Por fim, o Maximum Effort Investments, do qual Reynolds e McElhenney fazem parte, é proprietário do Wrexham AFC, modesto clube do País de Gales que acaba de subir para a quarta divisão do futebol inglês. Jordan, por sua vez, possui parte das ações do Bournemouth.

"A Alpine F1 Team vai se beneficiar do conhecimento e da experiência (dos investidores) na indústria do esporte, principalmente nos campos de mídia, patrocínio e bilheteria", destacou a Renault em seu comunicado.

