Comunicado do Business Wire :o9 Solutions

o9 Solutions, principal fornecedora de plataformas de software de IA empresarial para transformar o planejamento e a tomada de decisões, anunciou hoje sua primeira parceria colaborativa no Brasil: com a Zamp S.A., que opera e franqueia os restaurantes Burger King e Popeyes no mercado nacional. A o9 pretende melhorar os recursos de previsão de demanda e gerenciamento de estoque da Zamp S.A. em suas unidades de Burger King e Popeyes.

O Burger King está presente no território brasileiro desde 2004, quando foi inaugurada a primeira loja no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Em 2011, a Zamp S.A. iniciou sua operação própria no país por meio de uma joint venture entre a Vinci Partners e a 3G Capital. Hoje em dia, a Zamp S.A. conta com mais de 16 mil funcionários e mil restaurantes em todos os estados brasileiros.

A primeira fase da plataforma o9 Digital Brain vai focar em fornecer centros de distribuição (CDs) com soluções de Planejamento colaborativo de demanda e Previsão estatística básica. A crescente equipe da o9 no Brasil facilitará a implementação da Zamp S.A. A o9 iniciou oficialmente sua incursão nos mercados brasileiro e latino-americano em novembro de 2022. Além disso, a o9 abriu seu primeiro escritório em São Paulo para atender melhor um número cada vez maior de clientes e prospects localizados no Brasil.

"Empresas em todo o mercado brasileiro estão buscando desenvolver maior capacidade de planejamento de negócios e planejamento da cadeia de suprimentos em todos os setores. A equipe brasileira da o9 possui a combinação de capacidades locais, conhecimento global e experiência para nos dar confiança na transformação de nossos processos. É um passo importante para nossa transformação digital", afirmou Luciano Totola, chefe de Suprimentos e Logística da Zamp S.A.

"Nossa nova parceria de negócios com a Zamp S.A. para revitalizar e transformar os processos de planejamento da cadeia de suprimentos do Burger King destaca o compromisso da o9 em oferecer um serviço excepcional ao cliente no mercado brasileiro", disse Igor Rikalo, presidente e COO da o9.

"Mal podemos esperar para trabalhar com a Zamp S.A. em cada etapa de sua jornada de transformação digital e promover o diferencial da o9 nas empresas brasileiras", comentou Gabriel Vasconcellos, vice-presidente e gerente nacional no Brasil da o9.

Sobre a o9 Solutions, Inc.

A o9 Solutions é uma plataforma líder de inteligência artificial para planejamento de negócios integrado e tomada de decisões para a empresa. Seja impulsionando a demanda, alinhando demanda e oferta ou otimizando iniciativas comerciais, qualquer processo de planejamento pode ser feito de forma mais rápida e inteligente com as soluções digitais baseadas em IA da o9. A empresa reúne as inovações tecnológicas - como modelagem empresarial baseada em gráficos, análise de big data, algoritmos avançados para planejamento de cenários, portais colaborativos, interfaces fáceis de usar e entrega baseada na nuvem - em uma única plataforma. Para mais informações, acesse www.o9solutions.com.

