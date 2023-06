Comunicado do Business Wire :Delta-Q Technologies

Delta-Q Technologies, líder em oferecer soluções de carregamento de baterias, anunciou hoje o lançamento do RQ700. O produto mais recente é uma expansão da série RQ de carregadores da empresa, projetados para satisfazer os requisitos de veículos elétricos leves (VELs), equipamentos elétricos externos e transportadores de paletes industriais.

"Projetamos o RQ700 para satisfazer os requisitos em evolução das aplicações de nossos clientes OEM e os crescentes volumes de produção", disse Lloyd Gomm, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios e Marketing da Delta-Q Technologies. "A simplicidade, o tamanho compacto e a facilidade de integração a bordo do RQ700 são um divisor de águas para OEMs de alto volume que buscam uma solução econômica de carregamento."

A série RQ da Delta-Q inclui o RQ350 e agora o RQ700. Com uma potência de saída de 700 W, o novo RQ700 está disponível nas opções de 24, 36 e 48 VDC. Oferece densidade de potência excepcional em comparação a outros carregadores do mercado, ao otimizar a instalação em ambientes com restrições de espaço. O carregador também possui uma fonte de alimentação auxiliar de 12 VCC e 400 mA para operar os componentes do sistema. Por exemplo, depois que um sistema de gerenciamento de bateria (BMS) entra em modo de economia de energia, o carregador pode ativar o BMS e ligar a telemática e outros componentes para garantir que a bateria esteja operacional mesmo após o desligamento. Este recurso permite flexibilidade, segurança e integração perfeita com baterias de lítio.

O RQ700 tem um design completo fácil de usar com cabos de instalação testados e validados pela equipe de engenharia da empresa para garantir que satisfaçam os requisitos da indústria e do cliente para cabos e conectores. Este pacote elimina o tempo extra, despesas e esforço para os clientes adquirirem seus próprios cabos, ao acrescentar conveniência para aplicações de alto volume.

A nova solução incorpora todos os principais recursos da série RQ de carregadores de bateria. O RQ700 foi projetado para resistir a choques e vibrações automotivas, sendo totalmente vedado, com classificação IP67 para proteção contra entrada de água e poeira. O microprocessador integrado fornece carregamento preciso mesmo com baixo estado de carga e suporta 'Unified Diagnostic Services' (UDS), ou seja, a capacidade de usar serviços padronizados e ferramentas de diagnóstico. O carregador vem com três LEDs embutidos para indicar o status de carregamento, erros e falhas, bem como um botão para selecionar algoritmos de carga em campo ou em linhas de produção de clientes.

O RQ700 agora está disponível como amostra. Para mais informação, acesse https://delta-q.com/our-products/rq-series/

Sobre a Delta-Q Technologies

A Delta-Q Technologies está carregando o futuro e conduzindo a transição mundial para a energia elétrica! Projetamos, testamos e fabricamos de modo colaborativo carregadores de bateria robustos que melhoram o desempenho dos veículos elétricos e máquinas industriais de nossos clientes. Como fornecedor preferencial para OEMs de nível 1, usamos nossos valores, perseverança e experiência em engenharia para orientar nossos clientes no processo de eletrificação a um mundo sustentável.

Fazemos parte do ZAPI GROUP de empresas com sede em Vancouver, Canadá. A equipe e a distribuição da Delta-Q abrangem cinco continentes para atender a setores como carrinhos elétricos de golfe, empilhadeiras, plataformas de trabalho aéreo, mobilidade elétrica, máquinas de tratamento de pisos, veículos utilitários / recreativos e novos mercados, como equipamentos elétricos externos e construção. Acesse www.delta-q.com ou siga as atualizações da empresa no LinkedIn e YouTube para mais informação.

