Após título na grama em Queen's, Alcaraz recupera topo do ranking da ATP

O espanhol Carlos Alcaraz, que no fim de semana venceu o torneio de Queen's, seu primeiro título na grama, voltou ao topo do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (26), a menos de uma semana do início de Wimbledon.

Alcaraz ultrapassou o sérvio Novak Djokovic, que tinha tirado o jovem espanhol da liderança após ter sido campeão em Roland Garros, título que o consagrou como o primeiro jogador do tênis masculino a conquistar 23 Grand Slams.

No ano passado, aos 19 anos, Alcaraz tinha se tornado o tenista mais jovem da história a ser número 1 do mundo. Desde então, ele se reveza com Djokovic no topo do ranking da ATP.

O espanhol conseguiu em Queen's seu primeiro título na grama, piso em que até agora só tinha disputado as duas últimas edições de Wimbledon, com derrotas na segunda rodada em 2021 e nas oitavas de final em 2022.

O brasileiro mais bem colocado no ranking é Thiago Monteiro, na 96ª posição. Nesta semana, ele começa a disputa do Challenger de Modena (Itália) como cabeça de chave número 2.

. Ranking da ATP publicado em 26 de junho de 2023:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 7675 pts (+1)

2. Novak Djokovic (SRB) 7595 (-1)

3. Daniil Medvedev (RUS) 5890

4. Casper Ruud (NOR) 4960

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4670

6. Holger Rune (DIN) 4510

7. Andrey Rublev (RUS) 4255

8. Jannik Sinner (ITA) 3345 (+1)

9. Taylor Fritz (EUA) 3310 (-1)

10. Frances Tiafoe (EUA) 3085

11. Karen Khachanov (RUS) 3035

12. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2760

13. Cameron Norrie (GBR) 2610

14. Borna Coric (CRO) 2305

15. Lorenzo Musetti (ITA) 2210 (+1)

16. Alex De Minaur (AUS) 2115 (+2)

17. Tommy Paul (EUA) 2110 (-2)

18. Hubert Hurkacz (POL) 2060 (-1)

19. Francisco Cerúndolo (ARG) 1655

20. Pablo Carreño (ESP) 1640

...

96. Thiago Monteiro (BRA) 625 (-1)

./gk/jr/mcd/cb