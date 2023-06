Ucrânia/Zelenski: Moscou causa degradação ao próprio país e rebelião mostra fraqueza de Putin

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou que "quanto mais tempo dura a agressão russa, mais degradação Moscou causa ao próprio país". Ele se manifestou em vídeo publicado nas redes sociais após conversar com os presidentes dos Estados Unidos, Canadá e Polônia neste domingo (25). Entre os assuntos, esteve a rebelião promovida por paramilitares russos na véspera.

"Em nossas conversas, trocamos nossas avaliações sobre o que está acontecendo na Rússia. Vemos a situação da mesma forma e sabemos como responder", disse ainda Zelenski.

O presidente da Ucrânia afirmou ter dito a Joe Biden que "os eventos expuseram a fraqueza do regime de Putin" e que o mundo deve pressionar a Rússia até que a ordem internacional seja restaurada.

A Casa Branca informou que os dois líderes discutiram a contraofensiva da Ucrânia e que Biden reafirmou o "apoio inabalável dos EUA, inclusive por meio de segurança contínua, ajuda econômica e humanitária".

Mais cedo, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que a tentativa de insurreição e as críticas do agora exilado chefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, à invasão russa da Ucrânia "criam mais rachaduras na fachada russa".

No vídeo publicado no Twitter, Zelenski defendeu a necessidade de tomar medidas para prevenir acidentes radioativos. A rebelião do Grupo Wagner envolveu a região da usina nuclear de Zaporizhzhia. Para ele, "a atenção do mundo para a ameaça russa existente em Zaporizhzhia ainda é insuficiente". Com informações da Associated Press.