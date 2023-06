Putin promete "neutralizar" rebelião de grupo mercenário contra exército russo

Em discurso na TV, presidente da Rússia chama motim de "punhalada nas costas", após milícia de ex-aliado tomar instalações militares russas em cidade no sul do país.O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu neste sábado (24/06) esmagar o que chamou de motim armado, depois que o chefe mercenário rebelde Yevgeny Prigozhin disse que assumiu o controle de uma cidade do sul da Rússia, como parte de uma tentativa de destituir a liderança militar. A reviravolta dramática, com muitos detalhes obscuros, parece ser a maior crise doméstica que Putin enfrenta desde que ordenou uma invasão em grande escala da Ucrânia – que ele chama de "operação militar especial". Em um discurso televisionado, Putin disse que "ambições excessivas e interesses escusos levaram à traição" e chamou o motim de uma "punhalada nas costas". "É um golpe para a Rússia, para nosso povo. E nossas ações para defender a pátria contra essa ameaça serão duras." "Todos aqueles que deliberadamente trilharam o caminho da traição, que prepararam uma insurreição armada, que seguiram o caminho da chantagem e métodos terroristas, sofrerão a punição inevitável, responderão tanto à lei quanto ao nosso povo", disse Putin. Situação "difícil" em cidade tomada por mercenários O presidente russo admitiu que a situação é "difícil" na cidade de Rostov-on-Don, no sul do país, onde o grupo paramilitar Wagner alega controlar instalações militares, incluindo um campo de aviação. "Serão tomadas medidas decisivas para estabilizar a situação em Rostov, que é difícil", disse Putin em uma mensagem à nação, na qual afirmou que o funcionamento de "órgãos da administração civil e militar está de fato bloqueado" na cidade, onde está localizado o quartel-general militar russo da ofensiva na Ucrânia. Prigozhin havia exigido que o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov – que ele se comprometeu a destituir por causa do que ele diz ser sua desastrosa liderança da guerra contra a Ucrânia –, fossem vê-lo em Rostov-on-Don, cidade perto da fronteira ucraniana que ele diz ter controlado. Ele disse que tinha 25 mil combatentes que iriam "restaurar a justiça" e alegou, sem fornecer provas, que os militares haviam matado um grande número de combatentes de sua milícia privada em um ataque aéreo, algo que o Ministério da Defesa negou. A milícia Wagner de Prigozhin liderou a captura da cidade ucraniana de Bakhmut no mês passado, e há meses ele vem acusando abertamente Shoigu e Gerasimov de incompetência e de negar munição e apoio aoGrupo Wagner. md (DPA, Reuters)