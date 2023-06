Partido conservador Nova Democracia obtém vitória esmagadora nas eleições gregas

O partido conservador Nova Democracia obteve, neste domingo, 25, uma vitória esmagadora na segunda eleição da Grécia em cinco semanas, com resultados oficiais parciais mostrando que conseguiu uma maioria parlamentar confortável para formar um governo para um segundo mandato de quatro anos.

Os resultados oficiais de quase 90% dos centros de votação em todo o país mostraram o partido do atual primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis com pouco mais de 40% dos votos, com seu principal rival, o partido de esquerda Syriza, sofrendo uma derrota esmagadora, com pouco menos de 18%. O resultado do Syriza é ainda pior do que os 20% registrados nas últimas eleições de maio.

A votação de domingo ocorreu pouco mais de uma semana depois de um navio de imigrantes ter virado e afundado na costa da Grécia, deixando centenas de mortos e desaparecidos e questionando as ações das autoridades gregas e a política de migração do país. O desastre, no entanto, um dos piores no Mediterrâneo nos últimos anos, não afetou a eleição, com questões econômicas domésticas no centro das atenções dos eleitores.

As projeções indicam que o partido de Mitsotakis deve ganhar 157 ou 158 dos 300 assentos do Parlamento, graças a uma mudança na lei eleitoral que concede assentos bônus ao partido vencedor. A eleição anterior, em maio, realizada sob um sistema de representação proporcional, deixou-o com cinco cadeiras a menos da maioria, apesar de ter obtido 41% dos votos.

Ao todo, oito partidos devem ultrapassar o limite de 3% para entrar no Parlamento, incluindo um partido ultra-religioso e um partido de extrema direita apoiado por um ex-legislador preso do partido de inspiração nazista e agora ilegal Aurora Dourada. O número de partidos que chegarem ao Parlamento afetará quantos assentos o vencedor terá.

Mitsotakis, de 55 anos, fez campanha com base na plataforma de garantir o crescimento econômico e a estabilidade política enquanto a Grécia se recupera gradualmente de uma brutal crise financeira de quase uma década.

Seu principal rival, Alexis Tsipras, de 48 anos, foi primeiro-ministro de 2015 a 2019 - um dos períodos mais turbulentos da crise financeira da Grécia. Sua atuação no domingo o deixa lutando por sua sobrevivência política. Após o fraco desempenho nas eleições de maio, ele lutou para reunir sua base eleitoral, uma tarefa complicada por partidos dissidentes formados por alguns de seus ex-associados.

Falando depois de votar em um bairro no oeste de Atenas, Tsipras parecia aceitar que seu partido estaria na oposição pelos próximos quatro anos, mesmo enquanto a votação ainda estava em andamento.

"Esta eleição crucial não está apenas determinando quem governará o país, mas também nossas vidas nos próximos quatro anos, e também a qualidade de nossa democracia", disse Tsipras. "É determinante se teremos um governo sem controle ou uma oposição forte. Esse papel só pode ser desempenhado pelo Syriza". Fonte: Associated Press.