Alcaraz vence ATP 500 de Queen's e voltará a ser número 1 do ranking na segunda-feira

O tenista espanhol Carlos Alcaraz conquistou neste domingo o ATP 500 de Queen's, em Londres, ao derrotar na final o australiano Alex de Miñaur, por 2 sets a 0, parciais de 6-4 e 6-4, e com isso vai recuperar a posição de número do ranking da ATP na segunda-feira.

A oito dias do início de Wimbledon, Alcaraz conquistou o seu primeiro troféu na grama, onde disputava apenas o seu terceiro torneio, com o qual garantiu ultrapassar no ranking o sérvio Novak Djokovic, que havia chegado ao topo graças à sua vitória em Roland Garros.

