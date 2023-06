À espera de Messi e Busquets, Inter Miami perde seu sétimo jogo seguido

O Inter Miami, time que finalizou as contratações de Lionel Messi e Sergio Busquets, ampliou sua profunda crise em campo no sábado (25) ao ser goleado por 4 a 1 pelo Philadelphia Union e acumula sete derrotas consecutivas na liga norte-americana (MLS).

A franquia, que tem David Beckham como um dos donos, continua em último lugar na Conferência Leste, com 15 pontos em 18 rodadas.

No sábado, enquanto Messi se destacava na partida de homenagem a Maximiliano Rodríguez, em Rosário, na Argentina, o Inter sofria a derrota mais pesada da temporada no estádio do Union, atual vice-campeão da MLS.

Os donos da casa abriram o placar em uma cobrança de escanteio do alemão Kai Wagner que foi desviada de cabeça para a rede pelo zagueiro norueguês Jakob Glesnes aos 14 minutos.

Sem capacidade de reação, o Inter só conseguia se aproximar timidamente do gol adversário após vários lances de bola parada do mexicano Rodolfo Pizarro.

No fim do primeiro tempo, os donos da casa ampliaram ao aproveitarem um erro flagrante do zagueiro Christopher McVey em uma tentativa de afastar o perigo da área. A bola sobrou nos pés de Mikael Uhre, que deu de bandeja para o argentino Julián Carranza fazer 2 a 0 aos 39 minutos.

O Union encaminhou a vitória antes do intervalo com um chute certeiro da entrada da área de Leon Flach (45+4').

O Inter diminuiu no início da segunda etapa (50') por meio do finlandês Robert Taylor, mas o jovem meia David Ruiz fez um gol contra quando tentava impedir que Carranza marcasse na área (68').

A equipe de Miami, comandada interinamente pelo argentino Javier Morales após a demissão de Phil Neville, não vence desde 13 de maio e está a 11 pontos das posições dos playoffs.

"A sensação após a partida é ruim, pelo resultado final", disse Morales à imprensa. "Se você olhar para o controle do jogo, a posse de bola, os momentos que dominamos foram poucos, mas quando um time não defende bem, é muito difícil vencer".

Embora não tenha reagido nesta temporada, o Inter chamou todas as atenções do mundo nas últimas semanas devido à sua atividade nos bastidores, especialmente desde que Lionel Messi confirmou sua intenção de se juntar ao elenco no dia 7 de junho.

A Inter quer reunir o astro argentino com velhos conhecidos, como o veterano meio-campista espanhol Sergio Busquets, cuja chegada foi anunciada pelo clube na sexta-feira.

Em outros resultados da MLS, o Los Angeles FC (LAFC) perdeu por 3 a 2 em casa para o Vancouver Whitecaps. O mexicano Carlos Vela marcou um dos gols do LAFC, atual campeão, que segue na vice-liderança do Oeste, empatado em 32 pontos com o St. Louis City e com um jogo a menos.

O argentino Emanuel 'Bebelo' Reynoso também marcou em sua primeira partida como titular da temporada pelo Minnesota United. No entanto, o ex-meia do Boca Juniors viu seu time desperdiçar uma vantagem de dois gols diante do Real Salt Lake, que comemorou o empate em 2 a 2 com um gol no fim de Justen Glad (90+8').

Já o Atlanta United do jovem Thiago Almada, companheiro de Messi na conquista do tricampeonato mundial no Catar-2022, foi goleado por 4 a 0 pelo New York Red Bulls.

--- Resultados da rodada da MLS:

Charlotte - Montreal 0-0

Columbus Crew - Nashville SC 2-0

DC United - FC Cincinnati 3-0

New England Revolution - Toronto FC 2-1

New York Red Bulls - Atlanta United 4-0

Philadelphia Union - Inter Miami 4-1

Sporting Kansas City - Chicago Fire 0-1

Austin - Houston Dynamo 3-0

Colorado Rapids - LA Galaxy 0-0

Real Salt Lake - Minnesota United 2-2

Los Angeles FC - Vancouver Whitecaps 2-3

Portland Timbers - New York City FC 1-1

San Jose Earthquakes - St. Louis City 1-2

Seattle Sounders - Orlando City 0-0

