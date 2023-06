Spurs e seus mitos dão as boas-vindas ao francês Wembanyama: "Este é meu lugar"

Dois dias depois de ser eleito o número um do Draft da NBA, o francês Victor Wembanyama foi apresentado neste sábado como a nova estrela dos Spurs na cidade de San Antonio, onde Emanuel Ginóbili e outros heróis da franquia o receberam em grande estilo.

Os argentinos Ginóbili, Tim Duncan e David Robinson, destaques dos cinco anéis que os Spurs conquistaram entre 1999 e 2014, participaram na noite de sexta-feira do primeiro jantar na cidade texana com o jovem prodígio.

"Foi uma das noites mais enriquecedoras da minha vida. Em algumas horas, provavelmente aprendi mais sobre a NBA do que em toda a minha vida antes", disse Wembanyama neste sábado durante sua apresentação no AT&T Center.

"É muito reconfortante ver que essas pessoas, que são tão importantes para a cidade de San Antonio e para a franquia, são tão gentis e generosas, porque realmente queriam compartilhar suas experiências comigo", disse o pivô de 2,24 metros de altura.

"É reconfortante saber que há lendas, não só do clube, mas da NBA, que estão lá para me ajudar e que não vão me deixar cometer os mesmos erros duas vezes. Isso é uma grande vantagem para um novato", destacou.

Wembanyama, considerado aos 19 anos a maior promessa do basquete nas últimas duas décadas, é o terceiro jogador escolhido pelos Spurs com o número um do Draft depois de Robinson (1987) e Duncan (1997), o jogador ao qual tem sido mais comparado por seu jogo e sua mentalidade.

"Tim Duncan me disse que, quando chegou, tudo o que precisava fazer era olhar para David Robinson e Sean Elliot e seguir seus passos. E ele sabia que estava em boas mãos", contou Wembanyama.

Os Spurs também têm inúmeros vínculos com a França, já que tanto Tony Parker quanto Boris Diaw fizeram parte dessas equipes campeãs e neste Draft escolheram um segundo jogador francês, Sidy Cissoko (44ª escolha).

"É uma vantagem, porque tenho boas relações com os franceses que fizeram história e posso recorrer a eles se precisar", reconheceu Wembanyama.

Os torcedores do Spurs, que deram as boas-vindas a Wembanyama no mesmo aeroporto na sexta-feira, também ficarão encantados ao saber que seu novo ídolo quer ficar com o time "por muito tempo".

"Sinto que este é o meu lugar. Desde que cheguei, não vi mais do que pessoas agradecidas, por isso é fácil se acostumar quando eles já te admiram", disse o francês sobre uma franquia imersa em uma longa reconstrução e última colocada na temporada passada da Conferência Oeste.

