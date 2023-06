Putin fala com aliados bielorrusso e cazaque após rebelião do grupo Wagner

O presidente russo, Vladimir Putin, que enfrenta uma rebelião do grupo paramilitar Wagner, falou por telefone, neste sábado (24), com seus aliados bielorrusso e cazaque para informá-los sobre a situação.

Tratam-se dos primeiros contatos internacionais de Putin desde o começo desta rebelião iniciada na noite de sexta-feira pelo líder do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin.

"O presidente russo telefonou esta manhã para o presidente bielorrusso", Alexander Lukashenko, para informá-lo "da situação na Rússia", reportou a agência de notícias bielorrussa Belta.

Depois, o líder do Kremlin falou por telefone com seu contraparte cazaque, Kasym-Jomart Tokayev, cujo país também é aliado da Rússia no âmbito da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), uma aliança militar liderada por Moscou, informou o serviço de imprensa da Presidência do Cazaquistão em nota.

"Vladimir Putin informou (o presidente cazaque) sobre a situação em seu país" e lhe "agradeceu por sua compreensão", segundo a mesma fonte.

