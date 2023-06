PRINCIPAIS NOTÍCIAS

RÚSSIA UCRÂNIA WAGNER: Putin denuncia 'traição' do líder do grupo Wagner e promete punição

RÚSSIA UCRÂNIA WAGNER: Líder da milícia Wagner promete depor comando militar russo

=== RÚSSIA UCRÂNIA WAGNER===

MOSCOU:

Líder da milícia Wagner promete depor comando militar russo

O chefe da milícia Wagner, peça-chave na ofensiva militar russa na Ucrânia, afirmou neste sábado (24) que entrou na Rússia com suas tropas para depor o comando militar russo, e que ele e seus 25.000 homens estão "prontos para morrer" em sua missão.

(Rússia Ucrânia conflito, 777 palavras, já transmitida)

MOSCOU:

Putin denuncia 'traição' do líder do grupo Wagner e promete punição

O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu, neste sábado (24), punir a "traição" do líder do grupo paramilitar Wagner, cuja rebelião contra o comando militar de Moscou representa uma "ameaça mortal" e o risco de uma "guerra civil" para o país em pleno conflito com a Ucrânia.

(Rússia Ucrânia conflito, 880 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

MOSCOU:

Veja o que se sabe sobre a rebelião do grupo paramilitar russo Wagner

O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu punir os "traidores" do grupo de mercenários Wagner, depois que seu líder ameaçou derrubar o comando militar russo.

(Rússia Ucrânia conflito, 516 palavras, já transmitida)

ROSTOV:

Grupo Wagner mobiliza tanques e rebeldes armados na cidade russa de Rostov

Sirenes de ambulâncias e carros de polícia soavam nas ruas de Rostov-on-Don, no sul da Rússia, depois que o grupo paramilitar Wagner afirmou ter tomado várias instalações importantes.

(Rússia Ucrânia conflito, 404 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

ISHPINGO:

Petróleo, a discórdia entre os povos indígenas amazônicos do Equador

Um grupo de mulheres indígenas waorani adverte com uma canção de guerra que impedirá que ambientalistas entrem em um bloco estratégico de petróleo localizado na Amazônia equatoriana, cuja produção pode ser suspensa por um referendo marcado para agosto.

(Equador indígenas petróleo, 500 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

Peles à mostra são destaque na Semana de Moda Masculina de Paris

Decotes generosos e costas nuas já não são mais exclusividade das mulheres fatais, como mostram as coleções primavera-verão 2024 apresentadas na Semana de Moda Masculina em Paris.

(Paris moda masculina, 450 palavras, a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

- Acompanhamento dos torneios de tênis.

--- CONTATO ---

AFP