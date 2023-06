Líder do grupo Wagner irá para Belarus sem processo criminal

O líder da milícia russa Wagner, Yevgeny Prigozhin, que liderou uma tentativa de motim contra o Exército regular, partirá para Belarus sem processo criminal aberto contra ele, nem contra seus homens, anunciou o Kremlin neste sábado.

"O processo contra ele será retirado. Irá para Belarus", informou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. "Ninguém irá julgar os combatentes, levando em conta seus méritos na frente" do conflito com a Ucrânia, acrescentou.

