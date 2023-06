Forças israelenses matam homem que disparou contra posto de controle

Forças israelenses mataram a tiros neste sábado um homem que abriu fogo em um posto de controle ao norte de Jerusalém, ferindo levemente um guarda, disse a polícia.

"Um suspeito abriu fogo contra as forças de segurança que operavam na fronteira (de Qalandiya)", disse a polícia israelense em um comunicado.

"As forças de segurança que operam no ponto de passagem responderam à ameaça e neutralizaram o terrorista. A morte do terrorista foi posteriormente confirmada no local", acrescentou a fonte.

O posto de controle de Qalandiya é o principal posto de controle usado pelos palestinos entre Jerusalém Oriental anexada e Ramallah, a sede da Autoridade Palestina na Cisjordânia ocupada.

A agência oficial de notícias palestina Wafa identificou o homem morto como Ishaq al Ajluni, de 17 ou 18 anos, do bairro de Kufr Aqab, ao norte do posto de controle.

As Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, grupo armado ligado ao partido Fatah, do presidente palestino Mahmoud Abbas, afirmaram em comunicado que seus "heroicos combatentes (...) conseguiram atacar diretamente os soldados da ocupação (israelenses) no posto de controle de Qalandiya".

O tiroteio ocorreu após uma espiral de violência na Cisjordânia nesta semana, que matou quatro israelenses em um ataque palestino e cerca de 10 palestinos em um ataque israelense.

Além disso, um homem de 39 anos morreu no sábado devido aos ferimentos após ser "baleado pela ocupação (Israel) na madrugada de sexta-feira em Nablus", no norte da Cisjordânia, disse o ministério da saúde palestino.

Desde o início do ano, pelo menos 176 palestinos, 25 israelenses, um ucraniano e um italiano foram mortos em atos de violência relacionados ao conflito israelense-palestino, segundo balanço da AFP com base em fontes oficiais israelenses e palestinas.

