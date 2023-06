Alcaraz chega à final do ATP 500 de Queen's e vai lutar por seu 1º título na grama

Depois de derrotar o número 6 do mundo, o dinamarquês Holger Rune, com parciais de 6-3 e 7-6 (7/2) neste sábado, o australiano Alex de Miñaur (18º) vai encarar na final do torneio ATP 500 de Queen's, em Londres, no domingo, o espanhol Carlos Alcaraz, que venceu com autoridade o americano Sebastian Korda, por 6-3 e 6-4.

Embora sua superfície favorita ainda seja o saibro, o jovem número 2 do mundo mostrou que progrediu na grama, chegando à sua primeira final de sua carreira em quadra desse tipo, oito dias antes de sua estreia em Wimbledon.

No primeiro set, com treze break points no total, Alcaraz foi o mais forte, convertendo duas de suas oito chances contra uma de cinco do adversário.

No segundo set, a força devastadora do espanhol fez com que dominasse a partida.

Alcaraz quebrou o serviço do americano na primeira oportunidade que teve para chegar a 2 a 1 e não ser mais superado depois, concluindo a partida em 1 hora e 23 minutos com seu segundo match point.

Antes deles, Rune, sexto do ranking da ATP, vinha de suas três primeiras vitórias na grama. Apesar da derrota para Alex de Miñaur, confirmou que também está evoluindo neste piso desfavorável para o seu jogo.

