Primeiro Mundial de Clubes com 32 times, em 2025, será nos EUA

A primeira edição do Mundial de Clubes com 32 times, prevista para 2025, será realizada nos Estados Unidos, anunciou a Fifa nesta sexta-feira (23).

Os EUA vão organizar o evento um ano antes de sediarem em conjunto com Canadá e México a Copa do Mundo de 2026, ampliada para 48 seleções.

"A decisão foi tomada após ser levado em conta que os EUA demostraram sua excepcional capacidade para organizar competições de caráter mundial. Além disso, a escolha permitirá aproveitar as sinergias criadas com a realização da Copa do Mundo em 2026, o que beneficiará ambas competições e o desenvolvimento do futebol na América do Norte", explicou a Fifa em um comunicado.

