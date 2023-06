Pauta de videográficos

* Titanic-GB-acidente

As famílias dos cinco passageiros do submersível que implodiu no fundo do Atlântico perto dos restos do "Titanic" estão de luto, enquanto aumentam as críticas sobre possíveis negligências de segurança.

Videográfico com o cenário do naufrágio do Titanic. - ATUALIZAÇÃO DISPONÍVEL

* Arábia-religião-islamismo-peregrinação

Os fiéis muçulmanos chegam à Arábia Saudita para a grande peregrinação de Meca, o Hajj, que começa oficialmente no domingo com mais de dois milhões de participantes, número similar ao registrado antes da pandemia de covid-19 e suas restrições sanitárias.

Videográfico sobre os cinco pilares do Islã. - REENVIO DISPONÍVEL

