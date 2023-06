PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA SUBMERSÍVEL TITANIC: Luto das famílias e críticas após implosão de submersível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

FRANÇA CÚPULA FINANÇAS: Reunião em Paris tem consenso para reformar o sistema financiero

=== EUA SUBMERSÍVEL TITANIC ===

BOSTON:

Famílias em luto e críticas após implosão de submersível no Atlântico

As famílias dos cinco passageiros do submersível que implodiu no fundo do Atlântico perto dos restos do "Titanic" estão de luto nesta sexta-feira (23), enquanto aumentam as críticas sobre possíveis negligências de segurança.

(EUA Canadá emergência navegação ciência turismo oceano Titanic acidente, 820 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

WASHINGTON:

As teorias da conspiração sobre o naufrágio do 'Titanic'

Mais de um século após seu naufrágio, o "Titanic" continua gerando teorias e lendas inverossímeis, como a que afirma que ele não afundou, revivida esta semana pelo desaparecimento de um submersível que ia visitar os restos do transatlântico no fundo do mar.

(EUA Canadá mídia desinformação navegação turismo oceano acidente, 530 palavras, já transmitida)

=== FRANÇA CÚPULA FINANÇAS ===

PARIS:

Reunião em Paris tem 'consenso' para reformar o sistema financiero

A reunião sobre o clima organizada em Paris terminou nesta sexta-feira (23) com um "consenso completo" para "reformar de maneira profunda" o sistema financeiro mundial, mas sem a aguardada revolução para atender plenamente a luta contra o aquecimento global sem comprometer a redução da pobreza.

(Clima diplomacia França economia, 730 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CIDADE DA GUATEMALA:

Guatemaltecos vão às urnas no domingo com poucas esperanças de mudanças

Os guatemaltecos escolherão no domingo (25) um novo presidente em eleições questionadas após a exclusão de candidatos e a perseguição a jornalistas e ex-promotores anticorrupção.

(Guatemala eleições política, 450 palavras, já transmitida)

CIDADE DA GUATEMALA:

Campanha presidencial na Guatemala termina com promessas religiosas e militares

A campanha para as eleições presidenciais da Guatemala no próximo domingo (25) terminou na quinta-feira (22) com promessas dos principais candidatos: o centrista Edmond Mulet se comprometeu a mobilizar o exército para combater a criminalidade no país, enquanto a rival de direita Zury Ríos afirmou que vai colocar Deus no "centro" da nação.

(Guatemala eleições política, 460 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Reino Unido acusa Rússia de treinar golfinhos de combate na Crimeia

A inteligência militar britânica afirmou, nesta sexta-feira (23), que a Rússia parece estar treinando golfinhos de combate na península anexada da Crimeia para contra-atacar as forças ucranianas.

(Ucrânia conflito Rússia animais GB defesa, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

MECA:

Meca recebe mais de dois milhões de fiéis para peregrinação

Os fiéis muçulmanos chegam à Arábia Saudita para a grande peregrinação de Meca, o hajj, que começa oficialmente no domingo com mais de dois milhões de participantes, número similar ao registrado antes da pandemia de covid-19 e suas restrições sanitárias.

(Arábia religião peregrinação, 580 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BEVERLY HILLS:

Jane Fonda está pronta para lutar contra a crise climática

Aos 85 anos, uma brilhante carreira no cinema e após superar um câncer, Jane Fonda não tem intenção de reduzir o ritmo em seu ativismo contra a mudança climática diante da "pior crise enfrentada pela humanidade"

(EUA clima meio ambiente cinema cúpula Fonda)

PARIS:

Chimpanzé e o princípio da incerteza

Da mesma forma que os seres humanos, o chimpanzé seria capaz de considerar dois cenários e se preparar para atingir um objetivo, como demonstra uma primeira experiência publicada esta semana na revista Biology Letters, da Royal Society, do Reino Unido.

(EUA zoologia Áustria França animais GB Alemanha chimpanzé, 570 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP