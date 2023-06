Onda de calor na Índia deixa quase 100 mortos

Ao menos 98 morreram e mais de 450 foram hospitalizadas no norte do país asiático. Temperaturas médias de alguns locais têm passado dos 44°C.Pelo menos 98 pessoas morreram e mais de 450 tiveram que ser hospitalizadas devido à onda de calor que está afetando os estados indianos de Bihar e Uttar Pradesh, no norte do país. Somente em Ballia, o município mais afetado do Uttar Pradesh – localizado cerca de 970 quilômetros a sudeste de Nova Délhi –, com temperaturas superiores a 42ºC, foram registradas deste quinta-feira 54 mortes, por desidratação ou por patologias prévias agravadas pelo calor, segundo informações da agência de notícias Europa Press, que cita o canal indiano NDTV. O hospital local recebeu mais de 400 pessoas desde quinta-feira. Uma equipe de especialistas chegou à capital do estado, Lucknow, para averiguar se existe algum tipo de doença respiratória que tenha acelerado a gravidade dos sintomas. As autoridades descobriram que a maioria daqueles que morreram tinham mais de 60 anos e apresentavam problemas de saúde preexistentes, que podem ter sido agravados pelo calor intenso. Alerta vermelho O Departamento Meteorológico Indiano (IMD) emitiu um aviso de alerta vermelho na semana passada para calor extremo em algumas regiões do país, incluindo Uttar Pradesh e Bihar. O boletim diário mostra uma temperatura média superior a 44°C nos distritos do Uttar Pradesh, com Shaykhpura liderando, com uma máxima de 45,1°C. O alerta de calor no estado deverá ser mantido até pelo menos esta segunda-feira. No sábado, as autoridades tinham apelado a idosos com mais de 60 anos para permanecerem em casa durante o dia. Os meses de abril, maio e junho são geralmente os mais quentes na maior parte da Índia, antes que as chuvas de monção tragam temperaturas mais amenas. Temperaturas mais intensas na última década Mas as temperaturas se tornaram mais intensas na última década. Durante ondas de calor, o país costuma sofrer severa escassez de água, com dezenas de milhões de seus 1,4 bilhão de habitantes afestados com escassez de água corrente. Um estudo da World Weather Attribution, um grupo acadêmico que examina as causas do calor extremo, descobriu que uma onda de calor em abril que atingiu partes do sul da Ásia foi pelo menos 30 vezes mais provável de ocorrer através dos efeitos das mudanças climáticas. Em abril, o calor causou a morte de 13 pessoas em um evento na sede do governo na capital financeira da Índia, Mumbai, e levou alguns estados a fechar todas as escolas por uma semana. Em 2015 uma onda de calor na Índia provocou mais de 1.800 mortes. A onda de calor não é o único fenômeno extremo que a Índia enfrenta neste momento. O jornal Hindustan Times noticiou que uma tempestade no estado de Assam, no extremo nordeste do país, já provocou pelo menos um morto. Mais de 37.500 pessoas foram afetadas pelas inundações. md/cn (Lusa, Reuters, AP)