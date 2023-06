Olympique de Marselha anuncia espanhol Marcelino como novo técnico

O Olympique de Marselha anunciou nesta sexta-feira (23) a chegada do técnico espanhol Marcelino para substituir o croata Igor Tudor.

O clube não revelou o tempo de contrato do novo treinador, que é anunciado apenas dez dias antes de o elenco retomar os treinamentos depois das férias, em 3 de julho.

No início de agosto, a equipe terá uma decisão importante pela terceira rodada preliminar da Liga dos Campeões da Europa.

"A chegada de Marcelino faz parte do desejo de dar continuidade ao projeto do clube", comentou o também espanhol Javier Ribalta, diretor de futebol do Olympique.

"Sua experiência também será valiosa para reforçar o trabalho iniciado na temporada passada", acrescenta a nota do clube francês.

"Minha comissão técnica e eu estamos convencidos com o projeto. Sei da responsabilidade que esta missão representa e nosso compromisso será total", declarou Marcelino no comunicado.

O novo técnico do Olympique já dirigiu vários clubes importantes do futebol espanhol, como Athletic Bilbao, Sevilla, Villarreal e Valencia, onde conquistou a Copa do Rei de 2019.

