Ministro da Economia será o candidato do governo à Presidência da Argentina (coalizão)

O ministro da Economia, Sergio Massa, será candidato à Presidência da Argentina pelo peronismo de centro-esquerda no poder, anunciou sua coalizão União pela Pátria, que conseguiu formular uma chapa de unidade a quase 24 horas do fechamento das inscrições.

Massa será acompanhado pelo candidato a vice-presidente Agustín Rossi, chefe de gabinete do presidente Alberto Fernández, informou a aliança em mensagem no Twitter. Assim, ficam descartadas as candidaturas do embaixador no Brasil, Daniel Scioli, e do ministro do Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

