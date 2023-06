EUA, Reino Unido e França pedem que ONU investigue uso de drones do Irã pela Rússia

Os Estados Unidos, o Reino Unido e a França exigiram nesta sexta-feira, 23, que a Organização das Nações Unidas (ONU) investigue urgentemente o suposto uso pela Rússia de centenas de drones fornecidos pelo Irã na guerra na Ucrânia, o que violaria as sanções da ONU. Mas não está claro se a ONU fará isso diante da forte oposição da Rússia.

O Kremlin nega o uso dos drones iranianos. A embaixadora americana na ONU Linda Thomas-Greenfield apontou que os EUA divulgaram neste mês mais informações documentando o fornecimento pelo Irã de centenas de veículos aéreos não tripulados, conhecidos como UAVs ou drones, bem como equipamentos que podem ser usados em sua produção. A Ucrânia e o Reino Unido também apresentaram evidências às Nações Unidas de drones iranianos recuperados pelos militares ucranianos, disse ela.

"Esta é uma questão de vida ou morte para o povo ucraniano", disse a embaixadora ao Conselho de Segurança da ONU após entregar a declaração pedindo uma investigação, que também foi assinada pela Albânia e pela Ucrânia. Os cinco países acusaram a Rússia de violar a resolução do Conselho de Segurança que endossa o acordo nuclear de 2015 entre o Irã e seis grandes potências, não apenas por adquirir centenas de drones Mohajer e Shahed, mas também por trabalhar com o Irã para produzir drones dentro da Rússia. A resolução de 2015 proíbe todos os países de transferir tais armas do Irã sem a aprovação prévia do Conselho de Segurança, que não foi dada, disse o comunicado.

"A Rússia tem usado esses UAVs nas últimas semanas para atacar Kiev, destruir a infraestrutura ucraniana e matar e aterrorizar civis ucranianos", disseram os EUA e seus aliados. "As Nações Unidas devem responder aos crescentes apelos da comunidade internacional para investigar essas violações."

O vice-porta-voz da ONU, Farhan Haq, disse que o Secretariado da ONU, chefiado pelo secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, ainda está analisando as informações recebidas sobre "a suposta transferência de veículos aéreos não tripulados pelo Irã de maneira inconsistente" com a resolução de 2015.