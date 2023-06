Comunicado do Business Wire :ODDITY Tech Ltd.

ODDITY Tech Ltd. ("ODDITY"), uma plataforma de tecnologia de consumo criada para transformar o mercado mundial de beleza e bem-estar, anunciou hoje que apresentou uma declaração de registro no Formulário F-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) referente à proposta de oferta pública inicial de suas ações ordinárias classe A. A ODDITY solicitou cotar suas ações ordinárias classe A no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "ODD". O volume de ações a serem ofertadas e a faixa de preço para a oferta proposta ainda não foram definidas. A oferta está sujeita às condições de mercado e não há garantia quanto a se ou quando a oferta será concluída, ou quanto ao tamanho real ou termos da oferta.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e Allen & Company LLC estão atuando como administradores contábeis principais para a oferta proposta. BofA Securities, Barclays Capital Inc., Truist Securities, Inc., JMP Securities, A Citizens Company e KeyBanc Capital Markets Inc. estão atuando como administradores contábeis para a oferta proposta.

A oferta proposta será efetuada apenas mediante um prospecto. Cópias do prospecto preliminar referente à oferta proposta podem ser obtidas, quando disponíveis, de: Goldman Sachs & Co. LLC, A/C: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, pelo telefone (866) 471- 2526 ou e-mail [email protected]; Morgan Stanley & Co LLC, A/C: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, pelo telefone (866) 718-1649 ou e-mail [email protected]; e Allen & Company LLC, A/C: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, New York, New York 10022 ou pelo e-mail [email protected]

Uma declaração de registro referente a estes títulos foi apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), mas ainda não entrou em vigor. Estes títulos não podem ser vendidos, nem ofertas de compra podem ser aceitas antes do momento em que a declaração de registro se torna efetiva. Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra, nem deve haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a ODDITY

A ODDITY é uma empresa de tecnologia de consumo que cria e escala marcas que priorizam o aspecto digital para revolucionar setores de beleza e bem-estar dominados off-line. A empresa atende a mais de 40 milhões de usuários com sua plataforma online impulsionada por IA, implantando ciência de dados para identificar necessidades do consumidor e desenvolvendo soluções na forma de produtos de beleza e bem-estar. A ODDITY é proprietária da IL MAKIAGE e da SpoiledChild. A empresa opera com sede comercial na cidade de Nova York, um centro de P&D em Tel Aviv, Israel, e um laboratório de biotecnologia em Boston.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230623521560/pt/

Contato

Imprensa: Michael Braun [email protected] Investidores: [email protected]

