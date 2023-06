Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), líder no fornecimento de ferramentas e serviços essenciais de suporte à decisão para a comunidade mundial de investimentos, anunciou hoje os resultados da Revisão da Classificação de Mercado MSCI 2023. Na revisão deste ano, a MSCI:

-- Dá as boas vindas às medidas propostas destinadas a melhorar a acessibilidade do mercado de ações coreano para investidores internacionais e irá acompanhar sua implementação e eficácia ao longo do tempo

-- Estende a consulta sobre a possível reclassificação dos índices MSCI Nigéria do status de mercado fronteiriço para autônomo após desenvolvimentos recentes no mercado de câmbio

-- Indica uma possível consulta sobre uma proposta de reclassificação para o Egito em caso de maior deterioração na acessibilidade ao mercado

-- Continua monitorando de perto a acessibilidade ao mercado nos mercados de ações do Sri Lanka, Quênia e Bangladesh

-- Destaca a evolução dos ciclos de compensação e liquidação nos mercados internacionais

-- Lembra sobre as próximas mudanças nos Índices de Mercados Fronteiriços MSCI

"Em meio ao desafiador ambiente macroeconômico mundial, foi observada a baixa liquidez cambial em vários mercados, colocando obstáculos à facilidade de repatriação de fundos para investidores institucionais internacionais", disse o Dr. Dimitris Melas, Chefe Global de Pesquisa de Índices e Desenvolvimento de Produtos e Presidente do Comitê de Política do Índice MSCI. "Estamos monitorando de perto os desafios observados em mercados emergentes e fronteiriços selecionados."

O Dr. Melas acrescentou: "Apesar destas condições, certos mercados, como a Coreia do Sul, propuseram planos para aumentar a acessibilidade a investidores estrangeiros. Uma vez em vigor, estes esforços estarão sujeitos à consulta com participantes do mercado para avaliar seu impacto e eficácia."

Acessibilidade ao Mercado Coreano

A MSCI reconhece e acolhe as medidas propostas destinadas a melhorar a acessibilidade do mercado de ações coreano.

Em fevereiro de 2023, o Ministério de Economia e Finanças (MOEF) divulgou as próximas melhorias na estrutura do mercado de câmbio estrangeiro (FX) coreano. Isto inclui permitir que instituições estrangeiras participem do mercado cambial interbancário onshore mediante registro, ao estender o horário de negociação e implementar aperfeiçoamentos específicos na infraestrutura que visam um melhor alinhamento com os mercados de câmbio internacionais. Todos eles estão planejados para implementação total no segundo semestre de 2024, após um teste piloto de seis meses começando no início daquele ano.

Em janeiro de 2023, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) anunciou os próximos avanços no mercado de capitais. Isto inclui a substituição do sistema de Certificado de Registro de Investidor (IRC) por Identificadores de Entidade Jurídica (LEI) para corporações, eliminando relatórios de investidores finais em contas omnibus e expandindo transações OTC para relatórios ex-post. Estas melhorias estão planejadas para possível implementação antes do início de 2024, após o desenvolvimento dos sistemas de TI necessários.

As divulgações em inglês para empresas coreanas serão exigidas pela FSC. Isto será feito conforme o tamanho do ativo e a porcentagem de propriedade estrangeira. Inicialmente, as empresas cotadas na KOSPI com ativos de KRW 10 trilhões ou mais, ou com participação estrangeira de pelo menos 30% (e ativos entre KRW 2 e 10 trilhões), serão obrigadas a cumprir os novos requisitos de divulgação em 2024-2025. A partir de 2026, seguirão as empresas com KRW 2 trilhões ou mais em ativos. Além disto, este ano a FSC e o MOEF anunciaram atualizações nas regras de distribuição de dividendos para implementação em 2024.

Como lembrete, os índices MSCI Coreia foram considerados para reclassificação do status de mercado emergente a desenvolvido de 2009 a 2014. Durante e após este período, os participantes do mercado destacaram a conversibilidade limitada do won coreano no mercado de câmbio offshore, a rigidez do sistema ID que torna onerosas as transferências em espécie e transações fora da bolsa, e a falta de disponibilidade de instrumentos de investimento como preocupações importantes. É importante destacar que as próximas reformas planejadas não contemplam questões decorrentes de restrições impostas pela bolsa de valores local ao uso de dados da bolsa para criação de produtos financeiros.

Para que a MSCI considere lançar uma consulta sobre qualquer possível reclassificação da Coreia do Sul, três fatores devem ocorrer. Primeiro, as reformas planejadas devem ser anunciadas, o que as autoridades coreanas fizeram no início deste ano, com exceção das restrições ao uso de dados de câmbio. Segundo, as reformas anunciadas devem ser implementadas. É esperado que esta etapa seja iniciada pelas autoridades coreanas no fim de 2023. E terceiro, os investidores internacionais devem experimentar ao longo do tempo as reformas implementadas na prática. Esta etapa apenas pode ser concluída quando os investidores tiverem tempo suficiente para avaliar a eficácia das mudanças. Somente após este período de investidores experimentando as reformas na prática ao longo do tempo, a MSCI pode consultar os participantes do mercado sobre suas experiências quanto à potencial reclassificação do mercado de ações coreano do status de mercado emergente para mercado desenvolvido.

Potencial Reclassificação dos Índices MSCI Nigéria para Status de Mercado Independente

A MSCI anunciou hoje que continuará consultando os participantes do mercado sobre a possível reclassificação dos índices MSCI Nigéria até 29 de setembro de 2023 e irá anunciar os resultados da consulta até 31 de outubro de 2023.

Os problemas de liquidez cambial continuaram a impactar a acessibilidade do mercado de ações nigeriano. Desde o início destas emissões em março de 2020, houve restrições na liquidez do dólar dos EUA no mercado, levando a preocupações constantes com a repatriação de capital e uma lacuna entre taxas de câmbio paralelas e oficiais para o Naira nigeriano. Isto tem causado persistentemente problemas de replicabilidade e capacidade de investimento para investidores institucionais internacionais. O retorno dos participantes do mercado obtido como parte da consulta sugere que a acessibilidade limitada do mercado de ações nigeriano, resultante da falta de liquidez no mercado de câmbio, justificaria sua remoção do Índice de Mercados Fronteiriços MSCI.

Em 14 de junho de 2023, o Banco Central da Nigéria anunciou mudanças operacionais no mercado de câmbio que entraram em vigor imediatamente. Tais mudanças incluem, entre outras, a abolição da segmentação anterior do mercado de câmbio, mesclando todos os setores na Janela de Investidores e Exportadores, e a reinstalação do modelo "Willing Buyer, Willing Seller" (Comprador Disposto, Vendedor Disposto) sem limite de taxa.

"Decidimos estender a consulta para permitir mais tempo para a situação de liquidez no mercado de câmbio nigeriano se estabilizar após as medidas recentemente implementadas pelo Banco Central da Nigéria, ao abolir o sistema de taxas de câmbio múltiplas", comentou Jean-Maurice Ladure, Chefe Global do Index Management Research e membro do Comitê de Políticas do MSCI Index. "Avaliaremos o impacto destas medidas no contexto da acessibilidade ao mercado, em particular o impacto na liberação da fila cambial durante o processo de repatriação de capital. Se tais melhorias não fossem observadas pelos participantes do mercado durante nosso período de consulta estendido, isto confirmaria que a facilidade de entrada e saída de capital nos índices MSCI Nigéria não está conforme os padrões esperados dos Mercados Fronteiriços."

O relatório de acessibilidade para a Nigéria agora está refletido no relatório Revisão de Acessibilidade do Mercado Global MSCI 2023, disponível em https://www.msci.com/market-classification.

Deterioração na Acessibilidade do Mercado de Ações Egípcio

A acessibilidade ao mercado do Egito se deteriorou devido à baixa liquidez em seu mercado onshore de câmbio. Em particular, os participantes do mercado relataram recentemente o ressurgimento de uma fila de liquidez em dólares dos EUA, afetando a capacidade dos investidores estrangeiros de repatriar capital em tempo hábil. Em resposta a isto, a MSCI introduziu um tratamento especial nos índices MSCI Egito em maio de 2023 para reduzir potencialmente o número de alterações nos índices relacionados e atenuar as preocupações com a replicação do índice.

A MSCI continua a receber retorno sobre o nível de acessibilidade do mercado de ações egípcio e irá monitorar de perto a situação. No caso de uma maior deterioração da acessibilidade do mercado no Egito, a MSCI pode lançar uma consulta sobre uma proposta de reclassificação para índices MSCI Egito de Mercados Emergentes para o status de Mercados Fronteiriços ou Autônomos assim que possível, com tempo de espera suficiente antes da implementação.

Questões de Acessibilidade de Mercado no Sri Lanka, Quênia e Bangladesh

Os problemas persistentes de acessibilidade do mercado continuam a impactar diversos mercados fronteiriços, afetando adversamente a replicabilidade dos índices. No Quênia, a fila por dólares dos EUA no mercado de câmbio persiste e continua causando atrasos na capacidade dos investidores estrangeiros de repatriar capital. Além disto, a atividade no mercado de câmbio do Sri Lanka continua limitada em meio a questões econômicas mais amplas que afetam o país. Em Bangladesh, a Comissão de Valores Mobiliários de Bangladesh reinstituiu preços mínimos para todos os títulos cotados nas bolsas de valores em Bangladesh, levando a um declínio notável na liquidez comercial. Portanto, a MSCI continuará aplicando o tratamento especial a estes mercados para reduzir o número de possíveis mudanças nos índices relevantes e mitigar as preocupações com a replicabilidade do índice.

A MSCI continua recebendo retorno sobre a acessibilidade dos mercados de ações do Sri Lanka, Quênia e Bangladesh e pode consultar os participantes do mercado em caso de novos desenvolvimentos.

Desenvolvimentos Recentes nos Ciclos de Liquidação de Títulos

O alinhamento dos sistemas de liquidação é essencial para manter a estabilidade dos mercados de títulos e proteger os ativos dos investidores. A transição para um ciclo de liquidação mais curto (T+1) pode trazer inúmeros benefícios, como maior proteção ao investidor, redução de riscos no sistema financeiro e aumento da eficiência operacional e de capital, além de aumentar a resiliência no mercado de títulos. Contudo, é crucial que esta mudança não introduza ineficiências, como requisitos de financiamento prévio ou custos operacionais adicionais.

Nos mercados desenvolvidos, os EUA e o Canadá anunciaram desde 2021 a intenção de migrar a um ciclo de liquidação mais curto de T+2 para T+1 e começaram a coordenar esforços para desenvolver uma abordagem de implementação, considerando os possíveis impactos e riscos. No início deste ano, ambos os mercados anunciaram que a transição para T+1 ocorrerá em maio de 2024. Como esta mudança está programada para ocorrer nos EUA e no Canadá, o alinhamento mundial nos mercados desenvolvidos seria altamente benéfico, sobretudo durante os reequilíbrios de índices internacionais, para reduzir atritos e evitar saques a descoberto, principalmente considerando as altas taxas de juros atuais. Um cenário ideal envolveria uma transição coordenada nos mercados desenvolvidos com a UE, o Reino Unido e o Japão seguindo a mudança. Por outro lado, é esperado que os Mercados Emergentes atrasem a transição para T+1 até que a falta de flexibilidade na alteração dos ciclos e a exigência de financiamento prévio em determinados mercados sejam resolvidas.

Por exemplo, em 2023, a Índia completou a transição de um ciclo de liquidação de T+2 a T+1 para o segmento de ações. Inicialmente, os participantes do mercado levantaram preocupações de que esta mudança poderia resultar na necessidade de financiar previamente negociações, a fim de reduzir o risco de liquidação e poder criar problemas referentes aos cronogramas de confirmação de negociação e gerenciamento de negociações cambiais. Após alterações operacionais do Securities and Exchange Board of India (SEBI), os investidores institucionais internacionais relataram uma transição a um ciclo mais curto, sem problemas.

A MSCI continua monitorando de perto estes desenvolvimentos e agradece o retorno dos participantes do mercado sobre a redução do ciclo de liquidação nos mercados de ações e o impacto do desalinhamento da liquidação em diferentes mercados.

Próximas Mudanças nos Índices de Mercados Fronteiriços MSCI

Em novembro de 2022, a MSCI anunciou as seguintes alterações na metodologia dos Índices de Mercados Fronteiriços MSCI: 1) Cortes de tamanho independentes para mercados fronteiriços que não estão mais vinculados a mercados desenvolvidos, 2) Para cada mercado fronteiriço individual, uma redução no número mínimo de empresas necessário para satisfazer os requisitos do Índice Padrão para Tamanho e Liquidez de duas empresas para uma, e 3) Consolidação regional de mercados individuais para fins de construção e manutenção do índice, quando apropriado, começando com os países bálticos, ou seja, Estônia, Lituânia e Letônia. Estas mudanças serão implementadas nos Índices de Mercados Fronteiriços MSCI a partir da revisão do índice de agosto de 2023.

Deve ser notado que a revisão de classificação de mercado MSCI 2024 irá aplicar novos cortes de tamanho para mercados fronteiriços, ao considerar os requisitos de tamanho e liquidez resultantes da revisão do índice de maio de 2024.

