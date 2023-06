Comunicado do Business Wire :IPS

IPS, provedor líder de serviços de arquitetura, engenharia, compras, gestão de cosntrução, e validação, anuncia a nomeação de Matthew Shippey, profissional líder do setor, para apoiar o contínuo crescimento da empresa na região Ásia-Pacífico (APAC). Com mais de 35 anos de experiência em liderança estratégica em vários setores, a nomeação de Matthew representa um marco significativo no crescimento e no impulso da empresa no mercado da APAC.

Matthew Shippey Joins IPS as Managing Director, APAC. (Photo: Business Wire)

Matthew traz experiência e um histórico comprovado de sucesso na execução de grandes projetos internacionais. Com ampla experiência nos setores farmacêutico, centros de dados, de energia renovável e de manufatura, a abordagem visionária e a mentalidade orientada para os negócios de Matthew geraram resultados excepcionais de forma consistente. Depois de passar mais de 20 anos morando e trabalhando na região da APAC, ele desenvolveu uma vasta rede profissional e uma compreensão profunda da dinâmica da região.

"A nomeação de Matthew como diretor administrativo da região APAC marca um momento crucial para nossa empresa. Suas excepcionais capacidades de liderança, metodologia de projeto clara e excelentes habilidades de comunicação fazem dele o candidato ideal para liderar nossas operações nessa região em rápido crescimento", disse Jim Stephanou, diretor executivo da IPS. "Sob sua orientação, aprimoraremos ainda mais nossos relacionamentos, garantindo o sucesso mútuo de nossos clientes e da IPS."

Em sua nova função, Matthew Shippey será responsável pela supervisão e liderança dos negócios gerais da região da APAC. Essa posição crítica exige uma combinação de perspectiva comercial, um forte foco nos funcionários, a capacidade de enfrentar os desafios operacionais diários e de cultivar parcerias com clientes. O conjunto diversificado de habilidades de Matthew, aprimorado ao longo de anos de experiência, o posiciona perfeitamente para navegar pelas complexidades do mercado da APAC e impulsionar o crescimento sustentável. Com sua vasta experiência, perspectiva de liderança e compromisso com a excelência, Matthew está preparado para conduzir a empresa a novos patamares no mercado da APAC. Essa mudança estratégica reflete a dedicação da IPS para fornecer soluções excepcionais e solidificar sua posição como líder global do setor.

Sobre a IPS

A IPS-Integrated Project Services LLC, uma empresa da Berkshire Hathaway, é líder mundial no desenvolvimento de soluções comerciais inovadoras para investimentos de capital nos setores de ciências da vida e centros de dados. Através de experiência operacional e conhecimento, habilidade e paixão com liderança no setor, a IPS fornece serviços de arquitetura, engenharia, controles de projetos, gestão de construção e conformidade no setor de ciências biológicas que permitem aos clientes desenvolver e fabricar produtos que tenham um impacto positivo na vida das pessoas. Sua mais nova aquisição, a Linesight é especializada em serviços de gestão de custos, cronogramas, riscos, programas e projetos em diversos setores do mercado, incluindo centros de dados, ciências da vida e indústrias de alta tecnologia. A IPS Enterprise tem mais de 3.200 profissionais em mais de 45 escritórios em 17 países nas Américas, Europa, Ásia-Pacífico, Sudeste Asiático, Austrália e Oriente Médio. Para mais informações, acesse www.ipsdb.com.

Contato

Departamento de Marketing e Comunicações +1.484.344.9234

