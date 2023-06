Comunicado do Business Wire :Emergent Cold Latin America

A Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm ou a Empresa), prestadora de serviços de armazenamento e logística refrigerados que mais cresce na América Latina, anunciou hoje a aquisição da Hook Chile, importante operadora da indústria de salmão e importadora de alimentos do país.

A Hook Chile opera duas instalações de alta qualidade, ambas com terreno adicional para futuras expansões que podem mais que dobrar a capacidade existente. A primeira é um armazém de aproximadamente 10.500 paletes em San Antonio, estrategicamente localizado próximo ao Porto de San Antonio e às rodovias que conectam as principais áreas metropolitanas do Chile. A segunda é uma instalação de aproximadamente 11.800 paletes em Puerto Varas, na região Sul, Los Lagos. Este é um novo mercado importante para a Emergent Cold LatAm, devido à sua relevância para a próspera indústria de salmão do Chile. A Hook Chile tem uma base diversificada de clientes e é conhecida por seu atendimento superior ao cliente.

"Temos o prazer de receber a Hook em nossa crescente rede de armazenamento a frio no Chile", disse Joaquin Del Campo, diretor executivo da plataforma Pacífico da Emergent Cold LatAm. "Em particular, estou animado para adicionar recursos em Puerto Varas, um mercado importante para nossos clientes. A combinação da Hook Chile - juntamente com nossas aquisições anteriores Friopacifico e Multifrigo - nos permite fornecer as melhores soluções para nossos clientes em toda a região".

A 44 Capital Finanças Corporativas atuou como assessora financeira e a NLD Abogados atuou como assessora jurídica da Emergent LatAm.

Sobre a Emergent Cold LatAm:

Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) é o maior fornecedor de armazenamento e logística refrigerados da América Latina e Caribe, construindo uma rede de cadeia fria com a mais alta qualidade para fornecer soluções de logística de temperatura controlada de ponta a ponta para seus clientes em toda a Região. A empresa foi fundada em agosto de 2021 para atender à necessidade de soluções modernas da cadeia de frio no mercado e atender à crescente demanda de clientes locais e globais. A Emergent Cold LatAm opera atualmente mais de 500 caminhões e mais de 60 instalações de armazenamento a frio, incluindo sete novas instalações em construção ou ampliação, completando um total de 11 países na América Latina.

