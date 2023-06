Alcaraz bate Dimitrov vai às semifinais do ATP 500 de Queen's

O espanhol Carlos Ancaraz, número 2 do mundo, se classificou para as semifinais do ATP 500 de Queen's nesta sexta-feira (23), ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov (26º).

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 32 minutos.

Esta classificação é um grande avanço para o espanhol, que até agora só tinha jogado na grama os dois últimos torneios de Wimbledon, com derrota na segunda rodada em 2021 e nas oitavas de final no ano passado.

O próximo adversário de Alcaraz será o americano Sebastian Korda (32º), que passou pelo britânico Cameron Norrie (13º) por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7/1).

A outra semifinal será entre o australiano Alex De Minaur (18º) e o Dinamarquês Holger Rune (6º).

De Minaur eliminou o francês Adrian Mannarino (46º), enquanto Rune passou pelo italiano Lorenzo Musetti (16º).

- ATP 500 de Queen's:

. Simples masculino - Quartas de final:

Carlos Alcaraz (ESP) x Grigor Dimitrov (BUL) 6-4, 6-4

Sebastian Korda (EUA) x Cameron Norrie (GBR) 6-4, 7-6 (7/1)

Alex De Miñaur (AUS) x Adrian Mannarino (FRA) 6-4, 4-6, 6-4

Holger Rune (DIN) x Lorenzo Musetti (ITA) 6-4, 7-5

