Agência estatal russa relata 'medidas de segurança reforçadas' em Moscou

A agência de notícias estatal russa TASS informou neste sábado (24, noite de sexta em Brasília) que as autoridades reforçaram as medidas de segurança em Moscou, após o apelo do líder do grupo paramilitar Wagner para a rebelião contra o comando militar russo.

"Medidas de segurança em Moscou foram reforçadas. Todas as instalações críticas do governo e infraestrutura de transporte estão sob proteção reforçada", informou a TASS, citando fontes de segurança.

bur/lcm/mas/am