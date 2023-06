Zidane reunirá campeões mundiais de 1998 para comemorar 25 anos do título

Os membros da seleção da França que venceu a Copa do Mundo de 1998 como anfitriã vão comemorar os 25 anos do título no dia 12 de julho em um centro de futebol que pertence a Zinédine Zidane, anunciou a organização nesta quinta-feira (22).

A celebração vai acontecer em um torneio de futebol de cinco no complexo Z5 Aix-en-Provence (sul da França), com um número de espectadores limitado a 250.

Desde o título em 12 de julho de 1998 - o primeiro da França, que foi bicampeã em 2018 -, os jogadores então dirigidos por Aimé Jacquet, reunidos pela associação France 98, costumam participar de jogos beneficentes para comemorar a data da vitória por 3 a 0 sobre o Brasil na final disputada no Stade de France.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

kn/pm/cb/aa