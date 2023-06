Wimbledon une sua tradição à inovação da inteligência artificial

Embora a inteligência artificial (IA) tenha desembarcado com força este ano em Wimbledon, os juízes de linha manterão suas posições no tradicional torneio londrino de tênis... pelo menos por enquanto.

A menos de duas semanas do Grand Slam disputado na grama (de 3 a 16 de julho), o All England Club, organizador do torneio, e a gigante IBM revelaram na quarta-feira (21) as novas tecnologias que serão utilizadas durante os jogos.

Uma delas, gerada através da IA, comentará os melhores momentos das partidas no site e no aplicativo oficial da competição.

Outra usará a tecnologia para determinar a dificuldade das chaves de cada jogador do quadro de simples até a final.

Ano após ano, Wimbledon atrai milhões de espectadores, todos eles fãs da pompa e tradição do torneio, onde todos os tenistas se vestem totalmente de branco, como manda o figurino.

"Wimbledon é o torneio mais antigo dos Grand Slams. Nossas tradições se remontam a 1877 e essa é uma das principais razões pelas quais as pessoas continuam vindo", destaca o diretor de tecnologias de Wimbledon, Bill Jinks.

"Mas sem inovação tecnológica, não podemos continuar no topo do tênis", acrescenta.

O Aberto da Austrália e o US Open, entre outros torneios, fazem uso da arbitragem eletrônica desde 2021 e a ATP anunciou em abril que os juízes de linha, figuras até agora inseparáveis do tênis, serão progressivamente substituídos a partir de 2025, a fim de "otimizar a precisão e a coerência entre os torneios".

Nesta temporada, em Wimbledon, Bill Jinks promete que os juízes de linha continuarão atuando nos jogos, mas não garante que isso será mantido no futuro.

"A tecnologia para a arbitragem de linha está evoluindo. Desde 2007, usamos o sistema 'Olhos de Falcão' (recurso de vídeo ao qual os jogadores podem pedir o auxílio por um número limitado de ocasiões em bolas duvidosas) e funciona muito bem. Quem sabe o que pode acontecer no futuro?", adverte Jinks, que não exclui a possibilidade de uma única inteligência artificial passar a arbitrar de maneira incontestável.

Para Chris Clements, chefe digital do All England Club, o avanço tecnológico mudou a maneira com a qual a sociedade consome o esporte, num momento em que há uma agitação em torno da IA desde o lançamento de ferramentas como o ChatGPT e o Midjourney.

"Wimbledon, quando éramos crianças, era o momento em que toda a família se juntava na frente da TV da sala", lembra. "Agora, é menos frequente. É preciso buscar outra maneira de atrair a nova geração de fãs de Wimbledon".

O momento é de "coletar quantidades massivas de dados e transformá-los em informações que possam ser compartilhadas com os fãs de todo o mundo através das plataformas digitais", explica Kevin Farrar, responsável pelo departamento de patrocínios esportivos da IBM no Reino Unido e na Irlanda.

O objetivo é utilizar posteriormente esta IA (que produz comentários esportivos) para a totalidade de um jogo, para as categorias que normalmente não são beneficiadas, como as de master, juvenil e o tênis em cadeira de rodas. Porém, não se trata de deixar completamente de lado a intervenção humana.

"Substituir os comentários de John McEnroe... é impossível! O humano deve estar sempre presente, trata-se simplesmente de complementá-lo. O desafio é encontrar o equilíbrio entre a tradição e a inovação.

