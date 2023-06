Personal mais antiga do mundo tem 70 anos e começou carreira após relacionamento abusivo

Mãe de dois filhos e avó de quatro netos, a estadunidense Wendy Ida, de 70 anos, é a instrutora fitness ativa mais antiga do mundo na categoria de ensino de múltiplas disciplinas esportivas. Ela acumula no currículo dois recordes mundiais registrados pelo Guinness Book, o Livro dos Recordes.

Wendy carrega uma história de superação que ultrapassa os aspectos físicos. Após sair de um relacionamento abusivo, Wendy mudou de estado e venceu inúmeras dificuldades, emocionais, financeiras e sociais, com ajuda da atividade física.

Mulher de 70 anos acumula dois recordes mundiais como instrutora fitness

Ao longo de sua vida, Wendy Ida quebrou (e mantém ainda hoje) dois recordes mundiais: instrutora fitness ativa mais antiga (múltiplas disciplinas) e o maior número de Burpee Exercício corporal completo de flexão com salto utilizado em treinamento de força e exercício aeróbico em um minuto na categoria feminino.

A condição física da "vovó" vem chamando atenção dos brasileiros nas redes sociais, em especial no Instagram. Segundo Wendy, seu objetivo é inspirar e motivar mulheres a mudarem de vida.

“Sou uma sobrevivente de violência doméstica e fui vítima desse casamento por mais de 13 anos. Muitas vezes quase perdi a vida. Me senti presa e prisioneira em minha própria casa junto com meus dois bebês. Mas pela graça de Deus eu consegui", afirma Wendy.

Treinadora mais antiga do mundo começou a carreira apenas aos 40 anos após sair de um relacionamento abusivo

Ela relata ainda que somente conseguiu romper com o ciclo de abusos de seu ex-companheiro na terceira tentativa e que no processo conseguiu levar consigo apenas os dois filhos.

"Na minha terceira tentativa de fuga, corri pelo país com meus bebês e apenas as roupas do corpo e comecei uma nova vida.”, relata ao Guinness Book, no projeto "HER Story".

Além da vida fitness, a treinadora também escreveu três livros que contam sobre hábitos de sucesso, vida saudável após os 40 anos e superação de doenças mentais.

